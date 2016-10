Gradnja Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli vrijedna milijardu i sto miliona eura u žiži je interesovanja bh. javnosti, upravo zbog ogromne vrijednosti projekta.

Lider SBB-a upozorio je na visoku cijenu i zatražio da se cijeli posao preispita, s obzirom da je sve više informacija koje govore da je cijena za državu mogla biti puno jeftinija. To je sinoć u našem Dnevniku potvrdio i lider Stranke za BIH Amer Jerlagić, te potvrdio i sumnju da je bilo ugrađivanja u cijenu.



Je li na pomolu velika afera, konačnu riječ bi moglo dati državno Tužilaštvo, koje je otvorilo istragu u predmetu Blok 7.



Stručnjaci, s druge strane, predlažu rješenje koje bi državi napravilo uštedu od 600 miliona eura.



Informacije da bi se Blok 7 u Tuzli mogao graditi po znatno jeftinijoj cijeni javnosti su predočene nakon zadnjeg susreta lidera federalne koalicije. Fahrudin Radončić i Bakir Izetbegović najavili su preispitivanje ugovora.



“Ja mislim da se radi o preskupom objektu i želim da znam gdje ide više od milijardu maraka, na koji način, da li su ispunjeni tenderski uslovi i da li je to blok koji se mora tako hitno raditi i preuzeti sve što su ranije vlasti, ne ova SDA-SBB ugovarale po vrlo, vrlo skupim cijenama“, kazao je Fahrudin Radončić.



"Ne znam dovoljno o tome, ali sa svih strana stižu već odavno procjene da bi to moglo biti jeftinije. Treba se sve preispitati i ako je moguće jeftinije raditi", riječi su Bakira Izetbegovića.



I lider Stranke za BIH, ekspert u obasti energetike, Amer Jerlagić mišljenja je da se radi o preskupom projektu u kojem se država zadužuje, a u kojem domaće kompanije neće raditi gotovo ništa. Na koncu takav projekat bi doveo čak i do velikog povećanje cijena struje.



“Znamo da su neki projekti u regionu izgrađeni znatno jeftinije, rekao bih par stotina miliona evra jeftinije u odnosu na ovaj projekat. Čuli smo informaciju da ima i neki projekt iz Azerbejdžana, koji je 10-15 posto jeftiniji nego što je ova vrijenost investicije“, kaže Jerlagić.



U javnosti su se potom pojavilie i netačne izjave kako je Blok 7 jeftiniji od Termoelektrane Stanari. To govore činjenice do kojih je u svom istraživanju došla TV1.



Naime, Stanari su instalisane snage 300 MW i koštali su 310 miliona eura, ili 1,03 miliona eura po instalisanom megawatu. S druge strane Blok 7 je instalisane snage 450 MW i koštaće 2, 4 miliona eura po megavat satu.



Jer, ukupna cijena sa kreditom od 722 miliona eura, cijenom kapitala od 180 miliona eura, osiguranjima kapitala i investicije, ostalim troškovima koje mora da plati EP BiH će koštati milijardu i 86 milona eura. Poređene sa Stanarima je nemoguće i iz razloga što su Stanari green field projektu gdje je sve urađeno, narodski rečeno ''sa livade''. Bez bilo kakve postojeće infrastrukture. S druge strane Blok 7 se ne gradi sa livade, već ima pozamašnu pripremljenu infrastrukturu.



„Ja kao osoba koja se bavi ovim poslom mogu sad reći da imamo rješenje koje je minimalno za 500 miliona KM jeftinije nego ovo rješenje i koje bi moglo ugledati svjetlo dana jednako brzo kao ovo sadašnje“, kaže Jerlagić.



Jerlagić pojašnjava da bi rješenje koje nudi zadovoljilo uslove koje traži energetska zajednica o tzv. nadkritičnim parametrima i snagom od 350 megavata, ali i energetske potrebe Bosne i Hercegovine. Važno je napomenuti, da ovo ne bi dovelo do bilo kakve brige za rudnik Kreka i rudare, jer koliko je potrebno vremena da se saniraju kopovi rudnika Dubrave i Šikulje, te jama Mramor, toliko je potrebno vremena da se uradi novi ugovor.



Cijena ovakvog bloka danas na tržištu iznosi oko 400 miliona eura ili 1,14 miliona eura po instalisanom megavat satu. A Bosni i Hercegovini bi, po raznim osnovama, ovakav projekat donio uštedu od preko milijarde maraka.



Tako kaže struka, a hoće li ovoga puta biti raspoloženja da se njeno mišljenje uvaži ili će se interesi pojedinaca za ugrađivanjem u cijenu staviti na prvo mjesto, znaće se vrlo skoro. Vremena za donošenje prave odluke ima dovoljno, jer rok trajanja postojećeg bloka je do 2027. godine.







