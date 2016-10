Foto: Oslobođenje

U brojnim gradovima širom BiH sajmovima i okruglim stolovima obilježen Međunarodni dan žena na selu, kako bi se unaprijedio njihov položaj.

Jak socijalni status žene na selu znači i ekonomski napredak društvene zajednice, a napredovanjem žena na selu želimo postići društvene promjene u razvoju zajednice, kazali su iz Udruženja poslovnih žena povodom Međunarodnog dana žena na selu. Bratunac, Doboj, Sarajevo i drugi gradovi širom BiH obilježili su Međunarodni dan žena na selu, a tim povodom organizovani su sajmovi i okrugli stolovi kako bi se potaknule aktivnosti na unapređenju položaja žene na selu.



Okrugli stolovi



- Društvena zajednica u Bosni i Hercegovini još na žene gleda tradicionalnim rodnim odnosima u braku i porodici. Ovakav odnos prema ženi najviše do izražaja dolazi na selu, jer potiskivanje iz javne u privatnu sferu života je jedini način kojim žene na selu mogu doprinijeti kako sebi, tako i svojoj porodici, kazali su iz Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, koje je tim povodom organizovalo okrugli sto u Sarajevu o temi Rod i ruralni razvoj u BiH.



U Doboju je ovaj dan obilježen pod motom “Čula sam od svoje majke”, sa ciljem da se u mikroregiji napravi spisak proizvođača i prerađivača mlijeka.



- Želimo da vidimo čime se bave žene, kakve su njihove mogućnosti, kakva iskustva sa proizvodnjom, a sve to kako bismo došli do zaključka o njihovim kapacitetima na tržištu i potrebnim alatima da budu samostalni proizvođači, rekao je organizator ove manifestacije Džemil Vejzović, predsjednik Udruženja građana Primanatura.



Vejzović je ocijenio da na području ovog grada postoji mali broj registrovanih proizvođača usljed skupih troškova registracije i postizanja minimalnog nivoa standarda kvaliteta i strukture sadržaja proizvoda.



- Proizvođači su prisiljeni da prvo plasiraju proizvod na tržište, pa da zarađena sredstva ulože u unapređenje proizvodnje i registraciju, dodao je Vejzović.

Posjetioci su se u Doboju mogli upoznati sa proizvodnjom i preradom mlijeka, degustacijom gotovih mliječnih proizvoda, kao i prerađevinama od povrća koje su pripremljene na tradicionalni način, te prerađevinama od voća, bilja i drugog šumskog bilja.



Pored Sarajeva i Doboja, Bratunac je, također, bio domaćin okruglog stola o temi Položaj žena u ruralnim zajednicama. Pored klasičnog usvajanja znanja, zainteresovanim je pružena mogućnost direktnog upoznavanja sa proizvodima na Sajmu ženskih proizvoda.



Žena, pored obaveze da bude majka i supruga, ima svakodnevne aktivnosti kao što su kuhanje, čišćenje i briga za druge članove domaćinstva. To ograničava lične potrebe žena i individualni razvoj u tradicionalno ruralnim sredinama, čineći da budu ekonomski zavisne od muškaraca. Žene se tako pretvaraju u “mašine” koje trpe marginalizaciju, a mnoge od njih izlaze iz tih okvira i svojim rukama proizvode ono što znaju kako bi od toga stvorile izvor finansiranja. Jedna od takvih je Ifeta Mejremić, članica Udruženja žena Jadar iz Konjević-Polja.



Kako kaže, to je povratničko udruženje koje ima 84 članice, koje su do sada ekonomski i edukativno osnažile 40 žena u tom području.



- Od naših članica 60 posto su samohrane majke, pa tako možete vidjeti kako je živjeti samohranim majkama koje su imale muževe koji su vodili porodice, a sada je to sve ostalo na ženi, kazala je Mejremić.



Prodaja



Kaže da ženama pomažu u svim segmentima, te da su njihove članice i korisnice usluga žene i djevojke, bez obzira na godine, vjersku i etničku pripadnost, kulturu i obrazovanje.



- Mnoge od njih su nepismene, pa im pomažemo da završavaju potrebnu papirologiju. Također, želimo obezbijediti bolji život za sve, od žena, omladine i djece kroz razne edukacije, informisanje, a opet se zalažući za poštivanje ženskih i ljudskih prava u oblastima javnog i privatnog života, kao i podsticanje aktivnije uloge žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, ispričala je Mejremić.



Ove žene su u svojim baštama proizvele mnogo voća i povrća, od čega prave džemove te ostale prerađevine koje kasnije prodaju.



- Naše žene imaju plastenike i bave se plasteničkom proizvodnjom. Tako su ove godine prodale povrće u sirovom obliku, ali su također dosta preradile za zimnicu. U ponudi imamo pekmez od domaćih i divljih jabuka, pekmez od šipka, sirće od divljih jabuka, odnosno nudimo zdravu hranu i ništa nije prskano, rekla je Mejremić.



Kazala je da im sajmovi pomažu da prodaju svoje proizvode, ali i da razmijene iskustva i upoznaju druge žene.



- U Konjević-Polju imamo žene koje su napravile po 200 kg pekmeza od jabuke, moramo se boriti da pomognemo tim ženama da prodaju sve to kako bi mogle doći do novca, dodala je Mejremić.



Članice ovog udruženja se bave ručnim radovima, pletu čarape i pape koje također prodaju na mnogobrojnim sajmovima.



- Moramo se snalaziti i živjeti od svoga rada, a najsretnija sam kada osnažim jednu ženu koja može zaraditi za svoj kućni budžet, koja može školovati svoju djecu jer mi smo sve jako vrijedne, rekla je Mejremić.



Žene ovog udruženja učestvuju u mnogim projektima, a trenutno rade na projektu Mi smo mir, uz podršku Pro budućnost.



- Cilj ovog projekta je suživot i pomirenje, gdje će 30 članova iz četiri opštine edukovati omladince kako bi mogli širiti znanja na našem prostoru kroz suživot i pomirenje, jer nema nama boljeg života nego u BiH, zaključila je Mejremić.



