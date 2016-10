T. C.

Predsjednica Udruženja poslovnih žena Bosne i Hercegovine Aida Zubčević ocijenila je da je položaj žena u BiH prilično marginaliziran te stoga ovo udruženje nastoji povezati žene iz svih sfera života u BiH.

S tim je ciljem Udruženje poslovnih žena BiH povodom Međunarodnog dana žena na selu 2016 organiziralo danas u Sarajevu okrugli sto "Rod i ruralni razvoj u BiH".



U izjavi za medije uoči početka okruglog stola Zubčević je kazala da je današnji okrugli sto prvi od mnogih koje će organizirati tokom narednih sedam mjeseci, nakon čega će predstaviti zaključke u kojim dijelovima BiH ili kojim skupinama žena je najviše potrebna pomoć, kao i konkretno koja vrsta pomoći.



Također je kazala da je patrijarhalni uticaj definitivno mnogo jači kod žena koje žive na selu nego kod onih u gradu, ali i da ni mnoge žene u gradovima nisu gender osviješćene.



Zaključila je da ženama koje žive na selu, a htjele bi nešto da urade, svakako potrebna pomoć, ali da, s druge strane, i žene moraju prevazilaziti barijere između njih samih te da je to ono što treba promijeniti.



Predsjednica Udruženja "Posavski cvijet" Orašje Mandica Živković pojasnila je da njihovo udruženje broji oko 50 članica koje se bave širokom lepezom biznisa, od proizvodnje povrća, uzgoja ovaca, izradom ručnih radova, pa do salona za tetovaže i dječijih igraonica.



Za položaj žena koje žive u seoskim sredinama kazala je da osnovni problem leži u mentalitetu, ne samo ženske već i muške populacije.



- Previše smo samozatajni i nesigurni, nismo svjesni naših prednosti, mogućnosti i sposobnosti - smatra ona.



Na okruglom stolu Živković će govoriti o iskustvima Udruženja, problemima s kojima su se susretali, a to je, kaže, uglavnom nesigurnost žena, koje je trebalo osvijestiti i pokazati im koliko doprinose u zajednici u kojoj žive.



Skupu prisustvuje i ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Claire Bodonyi, koja je došla da pruži podršku ženama iz ruralnih sredina koje predstavljaju veliku ekonomsku moć u BiH.



- Ove žene su inovativne i pametne i igraju značajnu ulogu u budućnosti zemlje - istakla je francuska ambasadorica.





