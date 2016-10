Bosna i Hercegovina do juna naredne godine ima vremena da usvoji entitetske regulative u oblasti gasa, a na nivou BiH taj rok je do marta.

Na ovo je upozoreno i u petak na Ministarskom vijeću Energetske zajednice u Sarajevu, nakon što su Bosni i Hercegovini suspendovane sankcije zbog neusvajanja Drugog energetskog paketa iz oblasti gasa.



Janez Kopač, generalni direktor Sekretarijata Energetske zajednice, rekao je da su sankcije suspendovane privremeno, odnosno do kraja marta naredne godine.



"One će biti produžene ukoliko BiH do tada ne usvoji energetski zakon na nivou BiH", naglasio je Kopač.



Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kazao je da je teško procijeniti koliki su novčani gubici, ali da se svakako radi o milionskim gubicima, jer BiH nije mogla povlačiti novac iz fondova iz oblasti energetike.



Sankcije su uvedene na prošlogodišnjem Ministarskom vijeću Energetske zajednice, zbog odluke Federacije BiH da, i pored toga što je sve već bilo dogovoreno na entitetskim nivoima, to odbaci i zatraži da se gasna politika utvrđuje na nivou BiH, te usaglasi jedan regulator na državnom nivou, što je bilo neprihvatljivo za RS.



Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, stoga kaže da je Vlada FBiH obavezna da poništi zaključke kojima je ranije odbacila dosadašnji dogovor o pitanjima gasa. Podsjetio je da su resorni ministri u prethodnih godinu i po dana intenzivno radili na kreiranju zakonskog okvira te da će sporazumom koji je potpisan u Sarajevu biti spriječeno kršenje Ugovora o Energetskoj zajednici, te je zahvalio entitetskim ministrima na predanom radu koji je rezultirao sporazumom. Šarović je istakao da je BiH mnogo izgubila zbog sankcija, da su joj nedostupni bili mnogi fondovi za projekte u oblasti energetike, te da nije mogla učestvovati u odlukama u vezi sa gasnim sektorom.



"U jednom trenutku smo imali sve usaglašeno, a onda je Vlada FBiH sve to odbacila i došlo je do zastoja. Sve aktivnosti koje su bile do sada treba ponovo da se vrate na sto", rekao je on, dodajući da je potrebno da se u okviru zakonskih mogućnosti koje nalaže Ustav BiH i ustavi entiteta adekvatno reguliše pitanje prometa gasa u BiH.



"Ono što je predlagano iz RS, tako će morati da ostane", kaže Đokić.



Naglašava da je potrebno ugraditi nekoliko zakonskih odredaba koje se odnose na promet prirodnog gasa.



"Time bi državni regulator dobio određenu ulogu, a entiteti bi i dalje vodili tarifnu politiku i imali najvažniju ulogu i nadležnosti regulatora BiH", rekao je on.



Ministarsko vijeće Energetske zajednice usvojilo je u petak čak pet novih direktiva u oblasti životne sredine. Dominik Ristorio, generalni direktor za energetiku u Evropskoj komisiji, istakao je da bliža saradnja među zemljama regiona čini poveznicu između regiona i EU na tržištu gasa.



"Napravili smo nove korake u energetskoj zajednici, te usvojili listu projekata Energetske zajednice od uzajamnog interesa", kaže Ristorio.



On je naglasio da se regionalno tržište gasa otvara za BiH, te da ista vizija u energetici među zemljama motiviše spremnost investitora da ulažu u energetski sektor.



Krupni koraci



Mirko Šarović, u ime BiH, koja je ove godine predsjedavala Energetskom zajednicom, predstavio je krupne korake BiH na putu ka EU u ovoj godini, čiji je cilj da BiH do kraja 2017. godine postane kandidat za EU.



"I Republika Srpska i Federacija BiH ispunile su većinu zaostalih obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici", rekao je Šarović.







Biznis.ba / NN