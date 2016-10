U brčanskoj fabrici BIMAL traje sezona prijema sjemena suncokreta i genetski nemodifikovane soje. Ovogodišnju jesenju kampanju prijema sjemena obilježilo je otvaranje novog postrojenja za otprašivanje u skladu sa ekološkim standardima Europske unije, kojima je znatno smanjena emisija prašine u atmosferu.

“Trenutno je u toku prijem sjemena sucokreta i genetski nemodifikovane soje, koji će povećanim intenzitetom trajati do kraja mjeseca, što su drugim riječima velike količine sjemena koje treba pravilno obraditi i uskladištiti, uz očuvanje okoliša. Instalacijom novog postrojenja za otprašivanje, prije početka sezone, omogućili smo minimalnu emisiju prašine i zaštitu neposredne životne okoline”, potvrdila je Nataša Pucar, direktorica koporativnih komunikacija STUDEN Holdinga, u čijem sastavu posluje i ova brčanska fabrika.



Od 2002. godine do danas, BIMAL je upetorostručio kapacitet prerade sjemena, sa 26.000 tona godišnje na današnjih 120.000 tona prerađenog sjemena godišnje.



U toku trenutne sezone prijema sjemena, u fabriku BIMAL dnevno uđe i do 90 kamiona, odnosno izvrši se dnevni prijem i do 2.000 tone sjemena. Povećani kapaciteti i potrebe na sirovoj strani fabrike rezultat su rastućih izvoznih aktivnosti brčanske kompanije, ali i konstantno ulaganje BIMAL-a u razvoj poljoprivrednog sektora Bosne i Hercegovine.



Otvaranje novog postrojenja u vrijednosti od pola miliona konvertibilnih maraka realizacija je strateškog planiranja približavanja normama Europske unije u proizvodnji, koje kompanija prati uprkos nepostojanju domaćih zakona i propisa koji regulišu ovu oblast.





Biznis.ba