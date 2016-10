BiH ni nakon više od godinu dana nije uplatila 150.000 dolara za troškove arbitraže u Hagu, u najvećem poslijeratnom sporu s kojim se suočila - teškom oko tri milijarde maraka s kamatama i pratećim naknadama, a u vezi s izgradnjom Termoelektrane (TE) Ugljevik.

Cijeli taj period traje prebacivanje loptice odgovornosti na relaciji Savjet ministara BiH - Vlada RS, u vezi s tim ko treba da uplati ovaj iznos za početne troškove spora pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova, u kojem je BiH tužena strana, a Rudnik i termoelektrana (RiTE) Ugljevik u vlasništvu RS.



U međuvremenu, kako bi arbitraža bila započeta, slovenačka firma "Elektrogospodarstvo - razvoj in inžiniring" Maribor, koja je i tužila BiH, je uplatila svih 300.000 dolara, što je cjelokupan iznos početnih troškova.



U informaciji, koja će se naći pred Skupštinom akcionara RiTE Ugljevik krajem novembra ove godine, navedeno je da je RiTE Ugljevik uputio više zahtjeva Savjetu ministara BiH i Pravobranilaštvu BiH u kojem je tražilo da BiH kao tužena strana pristupi plaćanju troškova postupka.



"Postupak rješavanja pitanja plaćanja troškova je u toku kod organa BiH", stoji u ovoj informaciji. Još se navodi da je slovenačka strana u martu ove godine predala cjelokupnu tužbu, a da je BiH podnijela zahtjev za bifurkaciju postupka, odnosno za odvajanje odlučivanja o prigovorima procesnog karaktera od odlučivanja u eventualnom meritumu postupka.



"Tribunal je 19. jula ove godine donio odluku kojom je zahtjev za bifurkaciju odbijen, čime je ovaj postupak ušao u fazu merituma, odnosno u fazu odlučivanja o osnovanosti tužbenog zahtjeva", navedeno je u ovoj informaciji. Kako je navedeno, BiH je ostavljen rok da do 16. novembra ove godine dostavi svoj cjelokupan odgovor na tužbu, sa svim dokazima. Iz Uprave RiTE Ugljevik su rekli da su preduzeli sve neophodne mjere i aktivnosti u pravcu pisanja adekvatnog odgovora na tužbu.



Da se na tome uveliko radi potvrdio je i Mlađan Mandić, zamjenik pravobranioca BiH, koji je kazao da su u toku pripreme za odgovor BiH na tužbu slovenačke strane, ističući da do sada sve ide po planu i da na tome rade advokati zajedno s Pravobranilaštvom BiH.



"Bh. strana još nije uplatila novac za troškove arbitraže u iznosu od 150.000 dolara, jer se u vezi s tim ne mogu dogovoriti Savjet ministara BiH i Vlada RS, odnosno RiTE Ugljevik sa druge strane. To ne zavisi od Pravobranilaštva, nego to uplaćuje ili jedna ili druga strana u BiH, ali izgleda da neće nijedna", kazao je Mandić i dodao da su Slovenci uplatili tih 150.000 dolara za BiH, za početak arbitraže, a da će se na kraju svi troškovi obračunati i iznosiće stotine hiljada maraka, jer su arbitraže veoma skupe.



"Realno je očekivati da Slovenci ne mogu dobiti ovaj spor, nemaju šanse, zbog toga što je to iz doba socijalizma. Fond za nerazvijene bivše Jugoslavije je to više radio nego Slovenci, gdje je svaka republika izdvajala za taj fond, pa se iz njega i gradilo. Mislim da oni nemaju 98 odsto šanse da dobiju ovaj spor", rekao je Mandić. Podsjetio je da je slovenačka strana izgubila već tri tužbe, a da u ovom slučaju vode paralelan spor, odnosno ad hok arbitražu u Srbiji u vezi s Ugljevikom.



"Do sada su izgubili sporove i protiv Srbije. Oni ne tuže samo nas, nego koga stignu", rekao je Mandić.



Inače, Slovenci su polovinom juna 2014. godine podnijeli tužbu protiv BiH pred Međunarodnim centrom za rješavanje sporova u Vašingtonu. Odštetni zahtjev iznosi 700 miliona evra, a ukoliko BiH izgubi spor, on bi, prema procjenama, sa svim kamatama iznosio čak tri milijarde maraka. Pojašnjenja radi, Slovenija je 1981. godine investirala jednu, a BiH dvije trećine novca u izgradnju TE Ugljevik, koja je počela s radom 1985. godine. Termoelektrana je bila dužna Sloveniji redovno isporučivati proizvedenu električnu energiju u skladu s visinom uloženih sredstava u njenu izgradnju. Tako je i bilo sve do početka ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, kada je isporuka prekinuta, dok je u toku ratnih sukoba usljed bombarodvanja uništena trafo-stanica u Hrvatskoj, preko koje je struja isporučivana Sloveniji. Arbitar u ime BiH biće Maja Stanivuković, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, slovenačku stranu predstavljaće Jan Paulson iz SAD, dok je za predsjednika Arbitražnog vijeća imenovan sudija Kristofer Grinvud iz Velike Britanije.







Biznis.ba / NN