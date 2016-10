Javna preduzeća u Republici Srpskoj neuspješno upravljaju svojim potraži-vanjima, koja drastično rastu, bez obzira na mjere koje se preduzimaju i dodatne resurse koji se angažuju za naplatu.

Iz izvještaja revizije učinka o temi upravljanja potraživanjima javnih preduzeća, koji je za period 2011. do 2015. godina uradila Glavna služba za reviziju javnog sektora, može se vi-djeti da su potraživanja javnih preduzeća u 2015. godini, u odnosu na 2011. godinu, po-rasla za više od 100 odsto za isporučenu električnu energiju, 10 odsto za isporučenu vodu i pet odsto za isporučenu toplotnu energiju.



Što se tiče električne energije, posebno je vi-sok porast potraživanja u odnosu na 2013. godinu i to čak 250 odsto ili za 140 miliona KM, i to sa 57 miliona KM na 197 miliona KM. Kada su u pitanju vodovodi, potraživanja su porasla za oko 25 odsto ili za oko 200.000 KM, sa 800.000 na milion KM.



S obzirom na to da je revizija obuhvatila rad devet javnih preduzeća republičkog i lokal-nog nivoa, može se pretpostaviti da bi podaci o potraživanjima svih javnih preduzeća u RS bili daleko gori. U ovoj reviziji učinka fokus je bio na "Elektrokrajini", "Elektrodoboju", "Elektrohercegovini", zatim toplanama u Do-boju, Banjaluci te vodovodima u Kozarskoj Dubici, Gacku, Trebinju i Derventi.



"Od oko 300 miliona KM ukupnih bruto potra-živanja, bilzu 190 miliona KM su potraživanja koja su starija od jedne godine, a od toga oko 130 miliona KM starije je od pet godina", navode revizori i kao jedan od primjera na-vode da su kod banjalučke "Toplane", od ukupno 29 miliona KM potraživanja, oko 20 miliona KM starija od jedne godine, a od toga je oko 10 miliona KM starije od pet godina.



Potrošači po osnovu tri vrste usluga koje im se isporučuju iz javnih preduzeća, najviše kasne u plaćanju struje, zatim grijanja i na kraju vode, koja je i najjeftinija, a ono što je zanimljivo jeste da su među velikim neplatiša-ma i budžetski korisnici. Revizija je pažnju skrenula i na selektivan pristup nadležnih in-stitucija prema potraživanjima javnih predu-zeća i pomalo čudan odnos jer, recimo, ba-njalučkoj "Toplani", zaključno sa 2015. godi-nom, Vlada RS je avansno uplatila 3,2 mili-ona KM, a istovremeno su potraživanja od budžetskih korisnika i fondova republičkog nivoa za koje Vlada RS plaća grijanje iznosi-la preko 5,6 miliona KM.



"Vlada RS, zajedno sa resornim ministarstvi-ma i JP, je u posmatranom periodu preduzi-mala selektivno mjere i aktivnosti na naplati potraživanja od pojedinih potrošača", navode revizori i zaključuju da nadzor nad upravlja-njem potraživanjima nije adekvatan.



Zanimljiv je i podatak da u potraživanjima leži vrijednost veća od godišnjeg prihoda iz po-slovanja, a po svemu sudeći, dobar dio po-traživanja neće biti naplaćen, jer su pojedina pravna lica koja imaju milionska dugovanja otišla u stečaj i likvidaciju. Samo "Elektrokra-jina" (EK) zaključno sa 2015. godiniom od pravnih lica koja se nalaze u stečajnom pos-tupku potražuje oko 15 miliona KM ili devet odsto od ukupnih rizičnih potraživanja. Po is-tom osnovu "Elektrohercegovina" potražuje oko šest miliona KM.



"Potraživanja EK od Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Banjaluka na dan 31.12.2015. godine iznose nešto više od pet miliona KM. U periodu koji je revizija posma-trala potraživanja od UKC-a su porasla za oko četiri puta, odnosno na dan 31.12.2011. godine su iznosila oko 1,35 miliona KM", na-vode revizori.









Biznis.ba / NN