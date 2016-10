Foto: Klix.ba

Na tradicionalni sajam jabuke koji se održava u Goraždu prvi put su stigli učesnici iz Osječko-baranske županije u Hrvatskoj. Iznenađeni organizacijom sajma, dobrom posjetom i raznovrsnim proizvodima već su planirani novi dolazak u grad na Drini, brojniji i sa još atraktivnijim proizvodima.

"Iznenadili smo se kako je dobra atmosfera, raznovrsna roba, mi smo ispred učeničke zadruge Dalija iz Dalja i predstavljamo dio naših proizvoda od jagoda, različitih likera, rakije i vina od jagoda, a ima i drugih atraktivnih proizvoda kao što su pekmezi od jagode, šljive, višnje. Inače u sklopu škole imamo osam sekcija učeničkih zadruga koje rade određene poslove, recimo plastenike sa jagodama, povrtnjake, eko polja, vinski podrum, pčelarstvo i drugi", kaže Nikola Mrmoš.



Dodaje kako su posjetioci sajma veoma zainteresirani za njihove proizvode te da će iduće godine sasvim sigurno doći puno spremniji. Sličnog je mišljenja i Eleonora Redžepagić iz Ulcinja, ali i drugi izlagači, njih više od 80 iz različitih dijelova BIH, ali i Albanije, Crne Gore i Hrvatske koji su posjetili Goražde zbog sajma jabuke.



Zafalilo jabuke





Na štandovima u dvorani "Mirsad Hurić" široka paleta različitih proizvoda, od prehrambenih do odjevnih predmeta, ukrasa i nakita. Mnoštvo je domaćih proizvoda, različitih prerađevina od voća i povrća, sireva, mesa i meda. Od momenta otvaranja sajma gužve na ulazu i izlazu u dvoranu dovoljno govore o posjeti. Ipak, nedostaje kraljica među voćem, jabuka, a i sami izlagači primjećuju da je na sajmu jabuke sve manje autohtonih sorti ovog voća.



"Mi smo treći put ovdje iz Tuzle sa našom partnerskom firmom Gračanka koja na području Gračanice ima velike plantaže jabuke i hladnjače. Sajam je jabuke ali je vrlo malo jabuke na ovom sajmu, i to je jedino naše razočarenje jer smo došli da malo razmijenimo mišljenja i iskustva", kaže Adnan Jusufović iz Tuzle.



Sulejman Lapo, pčelar iz Konjica, kaže kako je u Goraždu prvenstveno radi druženja.



"Došao sam u naše lijepo Goražde, a da mu je konjička Neretva bio bi najljepši grad na svijetu. Ali pošto nije, nek bude kako jeste pa je Konjic u prednosti da bude najljepši. Ja sam pčelar, proizvodim sve vrste medova, polen, propolis, majčinu dušicu, mješavine, eliksire, vosak, ovo je drugi ili treći put da smo ovdje i organizacija koja je vrhunska. Na ovakav sajam samo nailazim u Gradačcu i ovdje, on je konkurencija gradačačkom sajmu. Dobra je posjeta, dobro je druženje, nisam ja došao da prodam jer mogu ja to prodati. Moji medovi su ispitani na Fakultetu u Mostaru, dobili su medalje u Tuzli, tri zlatne i jedna srebrna, a imam i nalaz napisan i toga se striktno držim to je vrhunski kvalitet. Pa mi poštom šaljemo med na kućnu adresu i malo izađem na sajmove jer sam penzioner. Radim dok pčele odmaraju, one hladuju jedu gotovinu a ja prodajem njihove proizvode i dobro je", kaže Sulejman.



Kredit za pčele





Na sajmu jabuke možda i najviše ima štandova sa medom. Jedan od njih je i Dževada Delja iz Goražda. Za sebe kaže da je jedini pčelar u BIH koji je podigao kredit zbog pčela.



"Kad je bio veliki snijeg 50 sanduka pčela mi je uginulo jer nisam mogao da im priđem. Morao sam podići kredit i jedini sam povratnik koji je podigao kredit za pčele, a da mi država nije ništa pomogla iako sam registrovani poljoprivredni proizvođač. Imam rojeve, polenov prah, med, sve vrste meda koje se mogu proizvesti, sokove, pekmeze i ostale proizvode od voća povrća. Četiri zlatne medalje iz regije sam dobio u Tuzli, prošle godine sam dobio posebno proznanje od 200 uzoraka meda", kaže Deljo.



Aziza Papračanin iz Goražda ove je godine bila posebno vrijedna pa se na njenom štandu nalazi pravo bogatstvo domaćih proizvoda.



"Ajvar, kiseline, sve sama pripremam. Peku se paprike, gule, melju i ispadne odličan domaći ajvar. Pinđur, paprike punjene kupusom, sokovi od grožđa, slatka od malina. Radim cijelu godinu i evo tu su i slatko od jagode, domaći pekmezi. Može se zaraditi fino, jeste trud ali može. Ove godine sam proizvela prvi put i kivano i uspjelo je. Ja naručila sadnicu da probam i evo ga, odličan za voćnu salatu, on je kao želatin unutra sa sjemenkama a može se stavljati i u obične salate. Uspio je i u plasteniku i vani, čak je vani ovaj bolji", objašnjava Aziza.



Za one koji žele pripremati prerađevine od voća, rješenje nudi Iso Kantić iz Jelaha. U svojoj kućnoj radinosti proizvodi prese za cijeđenje voća i mašine za mljevenje voća.



"Radim to više od trideset godina, pravim prese sa inoksom, a ima ih u kombinaciji sa plastikom od 20 do 30 litara. Kad su prestali izrađivati ove prese u Bosanskoj Kostajnici zbog rata ja sam nastavio proizvodnju da se ne bi uvozilo iz drugih država. One su za sve korisne, može da cijedi i grožđe i meso i masne sireve ko hoće, čak i med. Ljudi su nekad to radili na tradicionalnim cjediljkama a evo ovo je jednostavnije", pojašnjava Iso.



Dani jabuke u Goraždu će potrajati u naredna tri dana.



Biznis.ba / Klix.ba