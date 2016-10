Budući izgled Autobuske stanice u Tuzli

Autobuska stanica u Tuzli, izgrađena davne 1969. godine, krajem novembra bit će na raspolaganju korisnicima u mnogo savremenijem izdanju.

U toku su radovi na rekonstrukciji ovog objekta, a projekat u vrijednosti od blizu milion KM podrazumijeva kompletnu zamjenu instalacija, uređenje unutrašnjeg i vanjskog dijela objekta te zamjenu dotrajalog krova.



Posljednju rekonstrukciju dosta manjeg obima Autobuska stanica u Tuzli imala je 1990. godine, a sredstva za ovogodišnje radove osigurana su kreditnim putem te uz podršku granta Evropske banke za obnovu i razvoj.



"Radovi su počeli 18. septembra, a sada smo otprilike prešli polovinu. Cjelokupan projekat podrazumijeva rekonstrukciju električnih i vodovodnih instalacija, zatim uvođenje novog sistema grijanja i hlađenja putem toplotnih mašina, zamjenu stolarije te dodatno utopljavanje objekta, kako sa krova, tako i sa strana, odnosno fasada", kazao je za Klix.ba Nedžad Siočić, generalni direktor dioničarskog društva Trans Tursit Tuzla.



Prema Siočićevim riječima, realizacijom ovog projekta stvorit će se i dodatne uštede.



"Uštede će biti ostvarene na grijanju i električnoj energiji, jer će kao jedan vid napajanja biti korištena sunčeva svjelost", ističe Siočić.



Ovim projektom velike izmjene će biti napravljene na autobuskim peronima te čekaonicama, čime će putnicima biti omogućen mnogo udobniji boravak.



Spomenuta rekonstrukcija rezultirat će i proširenjem ponude s obzirom na to da će putnicima i osoblju pored restorana i caffe bara, na jednom mjestu na raspolaganju biti i frizerski salon, mjenjačnica, kiosk, turističke agencije, bankomati i slično.



"Također, mijenjat će se i sistem prodaje karata. Biletarnica će biti izmještena na izlaz iz stanice, a uvest ćemo i novi softver koji će biti direktno povezan s automatom za prodaju. Također, bit će zastupljena i prodaja karata putem interneta, a čak će biti dostupna i mogućnost kupovine karata za više vezanih relacija. Objašnjenja radi, putnici će naprimjer na jednom mjestu moći kupiti kartu od Tuzle do Minhena i od Minhena do Pariza", dodaje Siočić.



Projekat rekonstrukcije Autobuske stanice u Tuzli završen je prije tri godine, građevinska dozvola osigurana je 2015. godine, a finansijski uslovi stekli su se ove godine te se odmah i pristupilo radovima.



Siočić kaže da je kapacitet Autobuske stanice u Tuzli tri puta veći u odnosu na trenutne dnevne potrebe.



"Kada je u pitanju međugradski, međuentitetski i međukantonalni prijevoz ova stanica bez problema dnevno može primiti tri puta više autobusa i putnika, međutim, organizacija autobuskog prijevoza u Tuzli je trenutno takva da naši kapaciteti nisu u potpunosti iskorišteni", kaže Siočić.



Autobuska stanica u Tuzli svojim trenutnim sadržajima zadovoljava uslove prve kategorije stanica, a trenutna rekonstrukcija ne utječe na raspored autobuskog saobraćaja.



Biznis.ba / Klix.ba