Mladen Bosić

Predsjedavajući Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mladen Bosić izjavio je da BiH, koja ove godine predsjedava Energetskom zajednicom, zavisi od privlačenja sredstava iz fondova Evropske unije i stava Energetske zajednice te da je stoga bitno uspostaviti dijalog i skinuti jednogodišnje sankcije koje su uvedene BiH zbog neispunjenja propusta da se usvoji drugi energetski paket iz oblasti gasa.

To je kazao u izjavi novinarima uoči početka sastanka Parlamentarnog foruma Energetske zajednice koji se održava danas u Sarajevu.



- Na gubitku smo, jer ne možemo prići fondovima iz oblasti elektroenergetskog sistema - podvukao je Bosić.



Napomenuo je da je ovo prva sjednica "parlamentarne dimenzije" energetske zajednice te da se očekuje da 15 članova Evropskog parlamenta delegira svoje članove koji će biti u ovom parlamentarnom forumu.



- Pretpostavka je da bi parlamentarci mogli dati vjetar u leđa inicijativi uvezivanja svih zemalja u Evropi u jedan energetski sistem, što je dobro za sve, pa i za građane BiH - smatra Bosić.



U uvodnom obraćanju učesnicima sastanka napomenuo je da će sutra u Sarajevu biti održana i sjednica Ministarskog vijeća Energetske zajednice, što, po njegovom mišljenju, šalje važnu poruku da su parlamenti spremni da zauzmu važniju ulogu u oblikovanju Energetske zajednice regije.



Naglasio je da parlamentarci igraju važnu ulogu u pozivanju svojih vlada na odgovornost za energetske politike te zaključio da će Parlamentarni plenum Energetske zajednice omogućiti ostvarivanje zajedničkih ciljeva, a to su sigurna, konkurentna i održiva strategija za dobrobit građana.



Direktor Sekreterijata Energetske zajednice Janez Kopač napomenuo je da Parlamentarni forum koji je bio uspostavljen prošle godine još uvijek zvanično nije institucija kao što je Energetska zajednica, ali izrazio je zadovoljstvo što će to sada postati.



Kako je rekao, to je značajno "jer se glasovi parlamentaraca u Energetskoj zajednici moraju čuti svugdje".



Za sankcije koje su BiH uvedene zbog gasa, kazao je da ovaj slučaj nikada ne bi mogao biti riješen bez uvođenja tih sankcija.



Nakon uvodnih obraćanja Bosića i Kopača učesnicima sastanka bit će predstavljene aktivnosti u ovoj i plan rada Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice za narednu godinu.



Predviđena je i rasprava o poslovniku Parlamentarnog plenuma, a bit će usvojena i deklaracija Energetske zajednice.



Energetsku zajednicu koja je formirana u oktobru 2005. godine čine zemlje EU i osam zemalja s područja zapadnog Balkana, među kojima je i BiH. Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednnice omogućeno je kreiranje najvećeg internog tržišta za električnu energiju i gas na svijetu.



Biznis.ba / FENA