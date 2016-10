T. C.

Sistematizacijom radnih mjesta u "Željeznicama RS", koju je juče razmatrala uprava ovog javnog preduzeća, planirano je da u prvom mahu spisak zaposlenih bude skraćen za 300, a biće smanjen i broj izvršnih direktora sa četiri na dva, saznaje "Glas Srpske".

"Željeznice" trenutno imaju oko 3.100 radnika, a prema planiranim rezovima taj broj bi najprije bio sveden na 2.800, a poslije je moguće i dodatno skraćivanje platnog spiska. Sistematizacijom je predviđeno da radnicima koji budu proglašeni viškom budu isplaćene otpremnine, da budu poslati na čekanje ili da iz preduzeća odu prirodnim odlivom, odnosno penzionisanjem. Generalni direktor "Željeznica RS" Dragan Savanović nije odgovarao na telefonske pozive.



Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić potvrdio je djelimično informacije u vezi sa sistematizacijom.



- Ne znam zašto se uprava "Željeznica" ne oglašava o sistematizaciji.



Ne znam detalje sistematizacije, ali mi je poznato da bi u prvi mah broj zaposlenih trebalo da bude smanjen na 2.800 radnika.



Poslije ćemo vidjeti šta i kako dalje. Pojedinim zaposlenim biće ponuđene otpremnine, a ima i znatan broj onih koji su stekli uslove za penziju - kazao je Trninić, priznavši da su "Željeznice RS" prebukirane. Predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica RS" Zlatko Marin rekao je da je uprava obećala da će im dostaviti plan sistematizacije, ali da to nije učinila. Izvor "Glasa Srpske" iz "Željeznica", koje su najveći gubitaš u javnom sektoru RS, rekao je da u preduzeću danima vlada haos i da su radnici uplašeni za radna mjesta. - Radnici se samo raspituju za otkaze.



Preduzećem se pronijela priča da će veliki broj ljudi ostati bez posla. Ne znamo više šta da im kažemo, jer čekamo da se uprava oglasi. Postoji čak i informacija da će 500 radnika biti upućeno na čekanje, a među njima je najviše skretničara - naveo je naš sagovornik.



Dodao je da je sistematizacijom predviđeno da u preduzeću budu samo dva izvršna direktora zadužena za infrastrukturu i operacije. To bi bilo u skladu sa planom restrukturiranja preduzeća koji radi Svjetska banka i kojim je predviđeno da u sklopu "Željeznica" budu osnovana dva zavisna preduzeća upravo za pomenute sektore.



Preostala dva izvršna direktora za pravne i ekonomske poslove biće raspoređeni u krovno preduzeće koje će nastati restrukturiranjem, a u kojem će biti smještene sve zajedničke službe. Restrukturiranje U Ministarstvu saobraćaja i veza RS kazali su da je Svjetska banka prihvatila sve prijedloge koji se odnose na restrukturiranje "Željeznica" i da će ovih dana biti prezentovana rješenja koja bi trebalo da dovedu do spasa preduzeća. - Sredinom mjeseca Svjetska banka organizovaće i zvaničnu prezentaciju svojih prijedloga, a nakon toga razgovaraćemo o konkretnim koracima koji će biti preduzeti u vezi sa restrukturiranjem "Željeznica" - kazali su u Ministarstvu saobraćaja i veza.





