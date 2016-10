Edhem Biber

Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) nije pristala na prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH da se prolongira primjena Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa, koji je stupio na snagu 3. oktobra.

Predsjednik ESV-a Edhem Biber u razgovoru za Klix.ba ističe da će zbog takve odluke Ministarstva finansija i Vlade FBiH najviše ispaštati radnici.



Sindikat i poslodavci su tražili od Vlade FBiH da se primjena Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa prolongira do kraja godine, odnosno do donošenja novog zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak.



"Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević nije pristala na prolongiranje, već je ostala pri tome da ostane na snazi primjena Pravilnika koji je stupio na snagu 3. oktobra. Iako smo imali validne argumente da se odgodi primjena Pravilnika, nismo uspjeli, mada se nigdje u svijetu fiskalni nameti ne uvode u toku poslovne godine jer ta sredstva nisu planirana", ističe Biber.



Delegacija Vlade koja je prisustvovala sjednici ESV-a sa premijerom Fadilom Novalićem na čelu u potpunosti je podržala ministricu Milićević.



"Posljedice mogu biti teške, jer plaću do 500 KM u FBiH prima više od 120.000 radnika. Kod tih radnika osnovica je mala, a većinu novca radnici primaju kroz topli obrok ili naknadu za prijevoz. Nažalost, zbog primjene ovog Pravilnika najviše će ispaštati radnici, a to su poslodavci već i najavili", naglašava Biber.



Ono što slijedi jeste smanjivanje iznosa toplog obroka za veliki broj radnika, do iznosa koji neće biti oporezovan, a to je 8,50 KM.



Biber pretpostavlja da će velikom broju radnika primanja biti umanjena do 150 KM te da će socijalni partneri pojedinačno razmatrati novonastalu situaciju.



Ministrica Milićević kao obrazloženje insistiranja da Pravilnik o oporezivanju toplog obroka i regresa ostane na snazi navodi novi Kolektivni ugovor za koji se, kako ističe, veže i obaveza oporezivanja toplog obroka iznad 8,50 KM i regresa većeg od iznosa polovine prosječne plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca u FBiH.







