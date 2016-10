Ismail Džafarov

Azerbejdžansko-kineski konzorcije veoma je zainteresiran da krene sa značajnim investicijama u BiH, prvenstveno u transportnu infrastrukturu i energetski sektor.

U ove svrhe već imamo odobreno milijardu i 800 miliona eura i spremni smo sutra investirati, kazao je za „Avaz“ šef diplomatske misije Azerbejdžana u BiH Ismail Džafarov.



Javni tender



- Azerbejdžan, ali i kineske banke i kompanije zainteresirani su za ulaganja u dvije oblasti u BiH. To su gradnja cestovne infrastrukture i energetski sektor. U oba ova sektora azerbejdžanska kompanija „Azvirt“ u saradnji s kineskom kompanijom „China Power“ zainteresirana je za značajna ulaganja i zajedničku realizaciju projekata kao što to već rade u Srbiji i šire - pojasnio je Džafarov.



Dodao je da se sada već može govoriti o ulaganjima u gradnju brze ceste Lašva - Travnik, dio Koridora 5C Konjic - Mostar i posebno tunel „Prenj“, kao i dionice Mostar - jug i Mostar - sjever.



- Ove dvije kompanije učestvovat će na javnom tenderu za ove projekte, ali i kao potencijalni investitor putem sredstava iz Kine, tačnije kreditnim sredstvima kineskih banaka po veoma povoljnim uvjetima. A sve će ovisiti o odluci vlasti u BiH, tačnije o odluci koji će način učešća biti prihvatljiv za bh. vlasti – naglasio je Džafarov.



On je kazao da ove kompanije mogu realizirati sve potrebne radove, ali da to nije uvjet, jer azerbejdžansko-kineskom konzorciju odgovara da bude i samo investitor.



- Još nije raspisan tender u BiH, a o tome će ovisiti da li će se raditi po principu javno-privatnog partnerstva ili nekom drugom. Sva potrebna dokumentacija za brzu cestu Lašva - Travnik je spremna i mi očekujemo da gradnja krene do kraja godine, dok potrebna dokumentacija za ostale dijelove nije još urađena – rekao je Džafarov.



Prema njegovim riječima, trenutno su u toku pregovori, a početak realizacije ovih projekata ovisit će isključivo o pripremi potrebne dokumentacije.



- Mi smo već sada spremni investirati i mnogo više od milijarde eura. Već imamo i pozitivan odgovor od kineskih partnera da oni za ove projekte već sutra mogu izdvojiti do milijarde eura – naglasio je Džafarov.



Toplotna energija



Dodao je da su, također, zainteresirani i za ulaganja u energetski sektor te da je već potpisan memorandum o razumijevanju s „Elektoprivredom BiH“.



- Već sam se susreo sa ministrom energije, rudarstva i industrije FBiH Nerminom Đindićem sa kojim smo razgovarali o tri projekta za koja smo mi zainteresovani, a to izgradnja bloka 8 TE Kakanj, investiranje u proces pretvaranja energije iz TE Kakanj u grijnu energiju za zagrijavanje domaćinstava i izgradnju Toplovoda Kakanj – Sarajevo – ispričao je Džafarov.



On je zaključio da i za ove projekte vrijede isti uvjeti kao i za projekte u oblasti transportne infrastrukture te da su kineske banke u ovom trenutku za ova tri projekta u oblasti energetike spremne izdvojiti do 800 miliona eura.



Transportna infrastruktura



Za ove projekte ukupno je ponuđena milijarda eura:





Brza cesta Lašva – Travnik

Dionica autoputa Konjic – Mostar i gradnja tunela „Prenj“

Dionice autoputa Mostar - jug i Mostar - sjever



Energetski projekti



Za ove projekte ukupno je ponuđeno 800 miliona eura:



Gradnja bloka 8 TE Kakanj

Investiranje u proces pretvaranja energije iz TE Kakanj u toplotnu energiju

Gradnja toplovoda Kakanj – Sarajevo





