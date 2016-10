T. C.

Većina benzinskih pumpi u Federaciji Bosne i Hercegovine odlučile su podići cijene za sve derivate u iznosu od najmanje pet feninga, što će uzrokovati skok i do 1,90 KM po litri.

Promjene cijena potrošači će primijetiti do kraja sedmice jer odobrenja za njihovu korekciju koja daje Ministarstvo trgovine FBiH stupaju na snagu u četvrtak, najkasnije u petak.



Kako je za Klix.ba potvrđeno iz Odsjeka za cijene pri Federalnom ministarstvu trgovine, prije nego što poskupljenje stupi na snagu, prosječne cijene dizela u Federaciji BiH su 1,80 konvertibilnih maraka, a BMB 95 je bio 1,85 konvertibilnih maraka.



Prema podacima Odsjeka za cijene, stagnacija u cijenama na benzinskim pumpama bilježi se gotovo od sedmog mjeseca, što znači da je će novo poskupljenje biti prvo u čak tri mjeseca.



Posljedica je to povećanja cijena barela nafte na svjetskom tržištu koje se bilježi od kraja septembra. Barel nafte u srijedu ujutro košta od 51 do 52,5 dolara, dok se vrijednost 28. septembra kretala oko 45 dolara po barelu.







Biznis.ba / Klix.ba