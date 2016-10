T. C.

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko danas je obišao gradilište autoputa na Drivuši kod Zenice.

Domaćin posjete, direktor JP Autoceste FBiH Đenan Salčin, zajedno s izvođačima radova, predstavnicima „Euroasfalta“ i „Heringa“, upoznao je ministra Jusku s dinamikom do sada urađenih poslova i sljedećim koracima u gradnji autoputa na ovoj dionici.



Dionica od Drivuše prema Klopču i nastavak zaobilaznice oko Zenice do naselja Banlozi jedna je od najkompleksnijih i najskupljih dionica na cijelom autoputu na Koridoru Vc.



Gradnja poddionice finansira se iz sredstava Kuvajtskog fonda, a procijenjena vrijednost radova iznosi oko 38,5 miliona eura. Najznačajniji objekti na toj poddionici su most Drivuša dužine oko 650 metara, te vijadukt Perin Han dužine oko 390 metara, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.







