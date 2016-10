Foto: Ilustracija

Od milijardu maraka, koliko je približno iznosio nagomilani dug poreza na dodanu vrijednost više od 2.500 pravnih subjekata prema državi, akumuliran još od uspostave sistema PDV-a 2006. godine, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH putem prinudne naplate uspjela je namiriti više od 680 miliona KM.

Otkrio je to u izjavi za "Avaz" portparol UIOBiH Ratko Kovačević, kazavši da je naša država zbog ovakve ažurnosti dobila i određene pohvale iz Evropske unije.



Prinudna naplata



On ističe da se ovaj uspostavljeni mehanizam bez kompromisa provodi na način da svaki porezni obveznik do 10. u mjesecu državi mora platiti PDV. Zakasni li samo jedan dan, kako kaže on, onda automatski ulazi u postupak prinudne naplate.



- Sama objava liste poreznih dužnika, prvi put 2014. godine, imala je efekt, jer su mnoge firme nastojale izmiriti svoja dugovanja kako se ne bi našle na ovoj listi. Najveća prednost objave te liste, koja se desila zahvaljujući izmjenama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, jeste ta što je došlo do veće transparentnosti u svemu ovome - kazao nam je Kovačević.



On je istakao da UIO paralelno vodi i posebnu shemu poreznih dužnika kako bi se spriječilo akumuliranje dugova zbog činjenice da se dug određenog poreznog obveznika konstantno uvećava, dok se njegove obaveze ne mogu naplatiti prinudnim putem.



S obzirom na to da se ti dužnici nalaze na posebnoj shemi, kako objašnjava Kovačević, firme koje s njima sarađuju PDV moraju uplaćivati direktno na račun UIO umjesto na njihov račun.



Posebna shema



Najveći dužnik koji se nalazi na posebnoj shemi dužnika jeste „Petrol" iz Ljubuškog sa 4,8 miliona KM. Na drugom mjestu je „Agrokomerc" iz Velike Kladuše sa 3,6 miliona KM, a slijede „Hepok-Vinarija" Ljubuški sa 2,6 miliona, banjalučka „Fruktona" s dugom od 2,3 miliona te „Farmer" Mesna industrija iz Širokog Brijega, koja duguje blizu 2,1 milion KM.



Ko su najveći dužnici za PDV



KJKP GRAS Sarajevo - 17 miliona KM

MB "Kekerović" Laktaši - 10,7 miliona KM

Direkcija za robne rezerve RS - 9,3 miliona KM

"Duša" d. o. o. Fojnica - 8,5 miliona KM

"Janus" d. o. o. Brčko - 7,5 miliona KM

"Mass" Bijeljina - 5,8 miliona KM

"Elipsa" Posušje - 5,7 miliona KM

"Osmex" Sarajevo - 5,4 miliona KM

"Petrol" Ljubuški 4,8 miliona KM

"Janjoš" Prijedor - 4,5 miliona KM



Biznis.ba / Avaz