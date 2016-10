T. C.

Delegacija Vlade FBiH na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijanog vijeća za teritoriju FBiH nije pristala na prijedlog delegacija Udruženja poslodavaca (UP) FBiH i Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH o prolongiranju oporezivanja toplog obroka za iznos veći od 8,5 KM dnevno i regresa većeg od 50 posto prosječne plaće u FBiH do 1. januara 2017.

Delegacije UPFBiH i SSSBiH su tražile prolongiranje kako bi u međuvremenu bile usvojene izmijene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, što bi po njihovom mišljenju neutralisalo posljedice najavljenog oporezivanja toplog obroka i regresa.



Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević rekla je da je pravilnik o oporezivanju toplog obroka i regresa vezan za izmijenjenu odredbu o visini toplog obroka u Općem kolektivnom ugovoru, koji bi onda morali staviti van snage dok ne budu usvojene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.



Dodala je da je topli obrok oporezovan u zemljama u bližem i daljem okruženju i morat će biti oporezovan i u BiH.



- Prolongiranje primjene pravilnika za još tri mjeseca ne znači ništa nijednoj strani, a predstavljalo bi kapitulaciju Vlade jer više nijedan zakon ne bi mogli uputiti u parlament, jer bi uvijek neko bio protiv. Ja u ovom trenutku uime Vlade moram reći da nisam spremna predložiti prolongiranje, a ako je neko drugi spreman mora preuzeti odgovornost - istakla je Milićević.



Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović rekao je da , ako je Opći kolektivni ugovor razlog za oporezivanje, spreman je trenutno poništiti taj ugovor, jer po njihovoj procjeni on vrijedi za samo pet posto radnika u FBiH.



Naveo je da su, kad su prije oko tri mjeseca dogovorili prolongiranje oporezivanje toplog obroka i regresa do 3. oktobra, očekivali da će za to vijeme biti usvojene izmijene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.



Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović izjavio je da bi oporezivanje toplog obroka radnika koji po tom osnovu u privatnim firmama primaju 16 KM dnevno značilo da će oni donositi kući 150 KM manje, zbog čega ne mogu podržati tu odluku.



Potcrtao je da Opći kolektivni ugovor nema veze s oporezivanjem toplog obroka.



Premijer FBiH Fadil Novalić kazao je da će Vlada ubrzati izradu izmijena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima i da bi uskoro trebali biti upućeni u parlementarnu proceduru.



ESV je na današnjoj sjednici dao podršku Prednacrtu zakona o stečaju, te Prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.







