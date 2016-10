Ministarstvo zdravlja Republike Srpske nije zabranilo prodaju deterdženata koji dolaze iz Federacije BiH, već je u martu ove godine donijelo novi pravilnik kojim prozvođači moraju ispuniti uslove EU.

Pravilnik se odnosi na sve proizvođače koji prozvode plasiraju na tržište Republike Srpske pa ni firme iz Federacije ne mogu biti izuzetak, saopšteno je iz Ministarstva.



Podsjećamo, nekoliko proizvođača optužilo je Vladu Srpske da zabranjuje proizvode iz Federacije, uporedivši pravilnik sa nedavno održanim referendumom u Republici Srpskoj.



Reakcije proizvođača i medija iz Federacije da se ovim pravilnikom pravi država u državi, te traženje političke pozadine je besmisleno, navode u Ministarstvu zdravlja. Riječ je o tome da Federacija kasni sa usklađivanjem propisa EU, i da su tamo na snazi još propisi iz SFRЈ.



"S obzirom na to da navedeni propisi ne obezbjeđuju pružanje adekvatnih informacija potrošačima, posebno u pogledu adekvatnog obilježavanja opasnosti, deklarisanja sastojaka i navođenja uputstva za upotrebu, može se smatrati da ovakva situacija dovodi do toga da neusaglašeni proizvodi dolaze i na tržište Republike Srpske, te mogu predstavljati opasnost po korisnike", saopšteno je iz Ministarstva.



Propisi se, osim toga, ne odnosi na proizvođače iz Federacije nego na sve proizvođače, kažu u Privrednoj komori, jer ni firme iz Republike Srpske ne mogu da nastave proizvodnju ukoliko nisu ispunile uslove.



- Suština je da je Ministarstvo donijelo pravilnik još u martu i naši proizvođači su imali godinu dana da usklade proizvodnju, što je iziskivalo i dodatne troškove i ulaganja - kaže Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore.



Navodi da proizvođač iz Federacije mora da registruje firmu u Republici Srpskoj, takođe su izmišljeni, kažu u resornom ministarstvu. Ukoliko ispunjavaju propise EU, jedino što trebaju je da se registruju u evidenciju Ministarstva zdravlja Srpske.



Predstavnici Dita Tuzle navode, ipak, da im je to veliki trošak.

- Mi smo svjesni da moramo mijenjati etikete i mi to radimo u fazama, ali u ovom momentu nemamo finansijskih mogućnosti, jer je svaka registracija 500 KM a mi imamo 50 do 100 proizvoda, pa vi sračunajte koliko je to para - kaže Nedžad Gavranović, menadžer u ovoj firmi.



Hemikalije i biocidi koji se stavljaju na tržište Republike Srpske moraju biti upisane u odgovarajuću evidenciju koju vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, bez obzira na porijeklo i mjesto proizvodnje, odlučni su u Ministarstvu.



Biznis.ba / RTRS