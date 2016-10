Foto: Arhiv

Radnici JP BH Airlines okupili su se danas u hangaru kompanije na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, koji je zaključan. Promrzli, s tužnim izrazom lica, kazali su kako su se do kraja nadali da će kompanija koja je radila i u ratu opstati, ali da je nažalost firmi došao kraj.

Stečaj je proglašen 28. septembra ove godine, a stečajni upravnik je najavio otkaze u narednih mjesec dana. To mu je bila jedina opcija jer je procijenjeno da JP BH Airlines ne može poslovati pozitivno.



"Mi samo tražimo da Vlada FBiH izmiri svoje obaveze da se možemo prijaviti na Zavod za zapošljavanje i da ljudi ostvare pravo na zdravstveno osiguranje. BH Airlines je definitivno završena priča jer ni ova ni prošla Vlada FBiH se nisu potrudile da opstanemo", kazao je Elvis Žiga, predsjednik Sindikata uposlenika JP BH Airlines.



Četiri godine nisu im uplaćivali penziono-invalidsko osiguranje i sadašnji dug iznosi blizu 2,9 miliona KM, a platu nisu dobili godinu dana. Radnici traže isplatu osam minimalnih ličnih dohodaka kako bi ostvarili svoja prava. Vlada FBiH im je davala obećanja, ali skinuli su ih s dnevnog reda posljednje sjednice. Razlog im nije saopćen.



"Bilo nas je 102 kada je 11.6. firma prestala raditi. Neki su otišli, pronašli posao, jedan dio ih je zaposlen u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo. Ostalo je nas 42. Došli smo ispred zaključanog hangara kako bismo pokušali doprijeti do vlasti čija nas je nebriga dovela do ovoga", rekao je Žiga.



Podsjetio je kako je BH Airlines imao strateško partnerstvo sa Turskih Airlinesom, ali je taj dogovor propao i sve je krenulo nizbrdo.



"Došle su low coast kompanije koje su bile u povoljnijem položaju nego mi kao domaća kompanija. Vlada Srbije je, iako je JAT imao dug od blizu 150 miliona eura, pronašla način i dovela strateškog partnera. Croatia Airlines je pored toga što je ušla u EU pronašla način da opstane na tržištu. I Adria Airways je u problemima, ali se bore. Mi smo jedina zemlja u regiji koja nema svoju aviokompaniju. Čak je ima i Kosovo", rekao je Žiga.



JP BH Airlines posluje od ratne 1994. godine kada se zvalo Air Bosna. Radnici koji su tu još iz tog perioda kažu kako su imali potencijala da budu uspješna kompanija samo da je bilo malo više brige.



"Prije propadanja Air Srbija je tražila da joj iznajmimo avion cijelu ljetnu sezonu i trebali smo napraviti ugovor s turističkim agencijama iz Italije i Poljske. Da smo ostali raditi ove godine bismo imali više od 500 čarter letova s aerodroma Mostar. Bilo je potencijala da se nabavi još jedan veliki avion. Skandinavija je uvijek bila dobro tržište za nas i imali smo redovne linije za Kopenhagen, Štokholm, Oslo i za Amsterdam smo letjeli sedam puta sedmično", kazao je Žiga sa željenjem.



Radnici koji su još tu ne mogu se liječiti. Imaju kolegu koji ima srčano oboljenje i teško nabavlja lijekove jer nema zdravstveno osiguranje. Jedna kolegica boluje od raka i ovjerava knjižicu samo na dan kada ide na preglede.



"To jesu 42 radnika, ali tu su porodice. Mi ne tražimo ništa. Samo da nam daju mogućnost da odemo dostojanstveno kako bismo brinuli za svoje porodice", rekli su radnici.







Biznis.ba / Klix.ba