Građani Kantona Sarajevo još uvijek se žale na hladne radijatore u svojim stanovima, iako Kantonalno javno komunalno preduzeće (KJKP) Toplane Sarajevo od 27. septembra ove godine vrši isporuku toplotne energije prema svojim korisnicima.

Nekoliko čitatelja portala Klix.ba se žalilo na konstantno hladne stanove u poslijepodnevnim satima (poslije 17 i 18 sati, op.a.), navodeći da su u pitanju sarajevska naselja Alipašino Polje, Čengić Vila, Dobrinja i Lužani.



S druge strane, iz Toplana negiraju ovakve navode, ističući samo obustave gasa u večernjim satima, odnosno poslije 22 sata, kako je i predviđeno grijnom sezonom.



U Toplanama su nam kazali da su zbog nekoliko dana uzastopno niskih temperatura u pogonsku funkciju stavili isporuku centralnog grijanja prema korisnicima u Kantonu Sarajevo, iako zvanična grijna sezona počinje 15. oktobra.



"Kada je u pitanju prekid isporuke gasa prema potrošačima, on je moguć samo poslije 22 sata, kako je i predviđeno planom grijne sezone u KS-u. Na našoj stranici svakodnevno ažuriramo podatke, gdje je jasno definirano kada, gdje i u kojim dijelovima grada bi moglo doći do eventualnog kvara", navode iz JP Toplane.



Konkretno danas, izvodit će se radovi na vrelovodu u Lužanima koji će trajati do 15. oktobra, a također se navodi da sistem daljinskog grijanja radi bez većih problema te da je dnevni režim zagrijavanja objekata usklađen s kretanjem temperature vanjskog zraka.







