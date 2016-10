Foto: Arhiv

Oživljavanje željezničkog saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona (USK) jedan je od strateških interesa Vlade USK, koja je spremna da značajnim sredstvima sudjeluje u tom projektu, istakao je Husein Rošić, premijer USK.

On je izrazio zadovoljstvo time što su "Željeznice FBiH" ovaj projekat uvrstile na listu svojih prioriteta u narednih nekoliko godina, te istakao kako će o svemu razgovarati s najvišim predstavnicima federalnih vlasti.



Prema procjenama, za normalizaciju željezničkog saobraćaja na ovim prostorima neophodno je uložiti oko 2,3 miliona maraka. "Spremni smo već naredne godine planirati značajna sredstva u budžetu koja bi bila us-mjerena u pomenute svrhe.



Smatramo da bi oživljavanje putničkog, a posebno teretnog željezničkog saobraćaja unskom prugom doprinijelo ekonomskom oživljavanju cijelog prostora", istakao je Rošić.



Prema riječima Samira Kehrića, portparola "Željeznica FBiH", ova kompanija već naredne godine želi uspostaviti putnički saobraćaj na relaciji Bihać - Sarajevo. "Kako bi se to ostvarilo, neophodno je izvršiti obnovu električne mreže između Bosanske Krupe i Blatne na dionici čija dužina iznosi oko 20 kilometara.



Ova mreža je potpuno uništena tokom ratnog perioda.



Takođe, neophodne su određene popravke i rekonstrukcija kolosijeka", rekao je Kehrić. On je dodao kako "Željeznice FBiH" nisu u stanju da same obezbijede sva potrebna sredstva, te da je neophodna pomoć vlasti u USK. Prema njegovim riječima, postoji veliko interesovanje za transport robe unskom prugom do hrvatskih luka na Jadranu preko Bihaća i Knina.





