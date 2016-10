T. C.

Foto: Arhiv

Kod Tomislav-Grada u planu je od iduće godine gradnja najvećega vjetroparka u BiH, a koji bi gradila hrvatska grupacije DIV. Kompanija koja ima brodogradilište u Splitu i tvornicu vijaka u Kninu gradila bi stupove vjetrenjača, dok bi razvijala partnerstvo s drugim tvrtkama za izradu ostalih komponenata.

U okviru projekta Energetski sustavi Dinara tvrtka iz DIV grupacije Brodosplit-Holding d.o.o. investira u razvoj vjetroelektrana na području općina Tomislav-Grad i Kupres ukupne snage do 400 MW, a realiziraće ih i upravljati njihovim radom s partnerom Kamen-Dent d.o.o. iz Mostara.



- Plan DIV grupacije je da sljedeće godine započne s građenjem prve vjetroelektrane na području BiH i da nastavi s razvojem ostalih projekata, s tendencijom povećanja ulaganja u proširivanja postojećih lokacija, te novih kapaciteta na onshore i offshore lokacijama. Pokrenute su određene pripremne radnje koje vode kraju pregovore i početku realizacije projekata, kazali su za Oslobođenje u DIV-u.



Kako su istakli izrađeni su glavni projekti i elaborat priključka na mrežu za tri vjetroelektrane Kupres 1 (48 MW), Pakline 1 (48 ME) i Pakline 2 (48 MW).



- Za VE Kupres 1, ishođena je energetska dozvola, a u toku je i postupak izdavanja građevinske dozvole. Očekuje se ishodovanje građevinske dozvole i prethodne saglasnosti za priključke na mrežu do kraja ove godine. Početak gradnje ovisi o završetku administrativnih postupaka, kao i o uspostavi modela ugovora o otkupu električne energije koji omogućuje projektno financiranje vjetroelektrana, kažu u DIV-u.



Prema njihovim riječima, njihovi planovi su, uz brodarski sektor kao blizak brodograditeljskom, usmjereni i u energetski sektor u kojem se kompanija iz grupacije Brodosplit-Holding d.o.o. planira pozicionirati kao proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora i više generacijskih postrojenja (električna, toplinska, rashladna energija) na zemni plin.



- Razvijamo i projekt ekološke tri-generacijske elektrane i energane na zemni plin u Splitu. Imamo razgranatu mrežu kontakata s međunarodnim tvrtkama, pa bi se naša ulaganja širila i izvan granica Republike Hrvatske, kažu u DIV-u, dodajući kako Brodosplit svakako planira zauzeti bitan segment tržišta u proizvodnji komponenti vjetroagregata.



- Trenutno smo u fazi auditiranja procesa proizvodnje i nas kao kompetitivnog proizvođača od strane renomiranih svjetskih proizvođača vjetroturbina, naglašavaju u ovoj kompaniji.







Biznis.ba / Oslobođenje