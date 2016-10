T. C.

Vijeće ministara BiH na prekjučerašnjoj sjednici pokrenulo je aktivnosti za vođenje pregovora s Rusijom kako bi ova država BiH isplatila klirinški dug od 125,1 milion dolara. Riječ je o obavezama bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robni promet.

No, iako su entiteti i država pristali na model raspodjele ruskog duga Bosni i Hercegovini na način da Federaciji pripadne 58 posto, RS 29 posto, državi deset posto i Distriktu Brčko tri posto, ostalo je neriješeno pitanje ratnog duga za plin naše države Rusiji, koji u ovom momentu iznosi 99 miliona dolara.



Finansijski problemi



Zanimljivo je da na ovom pitanju trenutno Rusija ne insistira, ali, prema informacijama koje su nam na raspolaganju, to će učiniti odmah nakon što klirinški dug isplati BiH. A u tom slučaju FBiH bi mogla biti dovedena u određene finansijske probleme.



Iako su, naime, oba entiteta trošila plin iz Rusije tokom rata, a kasnije se i obavezala da će ga izmiriti, plaćanje ovog duga RS već duže odbija, pa je tako FBiH, tačnije građani Kantona Sarajevo dovedeni su u situaciju da putem mjesečnih računa otplaćuju ovaj dug.



Riječ je o obavezi plaćanja pet dolara takse na 1.000 kubika plina koja je ustanovljena 2009. godine. Kompanija "GAS-Res" iz Banje Luke nedavno je s "Gazpromom" potpisala ugovor u kojem nema obaveze plaćanja pet dolara za ratni dug, što znači da preostalih 99 miliona dolara u ovom momentu padaju na leđa FBiH.



Zamjenik državnog ministra finansija Mirsad Žuga te visoki predstavnik BiH za pitanja sukcesije izjavio je za "Avaz" kako je u ovom momentu jedino razumno rješenje da se s Rusijom napravi sporazum o prebijanju međusobnih dugova.



- BiH bi tako od Rusije dobila razliku od tih sredstava koja bi potom po utvrđenom modelu bila raspodijeljena. U drugom slučaju, mislim da bismo sredstva od klirinškog duga koja dobijemo od Rusije trebali držati na posebnom državnom računu dok se ne dogovorimo o modelu izmirivanja ratnog duga za plin - kazao nam je Žuga.



Opterećenje građana



On je istakao da je dogovor između entiteta o izmirivanju ratnog duga za plin Rusiji nužan, a kako bi se stalo s opterećenjem građana Kantona Sarajevo.



Sredinom prošlog mjeseca iz Vlade FBiH je Vijeću ministara BiH upućen prijedlog da se od cjelokupnog klirinškog duga Rusije odbije ratni dug za plin koji naša država ima prema Rusiji, a tek nakon toga da se ostatak novca dijeli prema zakonom predviđenom omjeru.



Brojke



125 miliona dolara iznosi klirinški dug Rusije BiH



99 miliona dolara iznosi ratni dug za plin Rusiji







Biznis.ba / Avaz