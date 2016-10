Foto: FENA

Uposlenici javnog preduzeća BH Pošta, obilježavajući Svjetski dan pošte, danas su u Sarajevu promovirali novu uslugu BH PostExpress, odnosno brza pošta, koja bh. građanima omogućava najkraći, garantovani rok prenosa pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju.

"To je jedan od izuzetnih poslovnih rezultata u ovoj godini, koje smo postigli zahvaljujući uposlenicima, korisnicima i Vladi Federacije BiH" rekao je izvršni direktor sektora za poštanski promet BH Pošta Neziran Đogo.



Od sutra, potvrdio je, BH Pošta je u punom operativnom kapacitetu da može izaći u susret korisnicima, koji će na cijeloj teritoriji BiH imati na raspolaganju četiri vrste prenosa nove usluge: Prvi – danas predato, danas uručeno, drugi – danas predato, danas uručeno do 18 sati, treći (D+1) – danas predato, sutra uručeno i četvrti (D+2) – danas predato, uručeno za dva dana.



"Poštari preuzimaju paket na mjestu korisnika, te ga dostavljaju na adresu. Paket može sadržavati vrijednost do 1.000 eura i biti težak do 50 kg", kazao je Đogo.



Prijem BH PostExpress pošiljki, dodao je šef Odjeljenja za informisanje BH Pošte Munib Bujak, vrši se po pozivu na adresi korisnika odnosno poslovnom prostoru pošiljaoca i na šalteru pošte radnim danima i subotom od 8.00 do 18.00 sati na telefonski broj Call centra 1417.



Svjetski dan pošte obilježava se širom svijeta svake godine 9. oktobra na godišnjicu osnivanja Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union – UPU). Unija je osnovana 1874. godine u Bernu, prijestolnici Švicarske.



Taj je dan proglašen Svjetskim danom pošte na UPU-ovu Kongresu održanom 1969. godine u Tokiju. Od tada poštanska zajednica slavi ovaj dan kao Svjetski dan pošte, a Bosna i Hercegovina kao jedna od 192 zemlje članice UPU-a čini dio te poštanske zajednice.





Biznis.ba / FENA