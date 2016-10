Foto: Ilustracija

Prinosi kukuruza na području Semberije ove godine su natprosječni. Vremenske prilike, posebno padavine koje su zabilježene u julu ove godine su na većini zasijanih područja omogućile zadovoljavajuće uvjete za razvoj ove žitarice.

Na području semberske regije dosad je obavljena berba na 75 posto parcela kukuruza, a prema riječima predsjednika Udruženja poljoprivrednih proizvođača "Sela Semberije" Save Bakajlića, ovogodšnji prinosi se kreću od 800 do 1.400 kilograma po hektaru, u zavisnosti od vrste i podloge, odnosno zemlje u kojoj je kukuruz zasijan.



"Dosadašnji prosjek je bio oko 800 kilograma, a ove godine imamo izuzetan prinos. Najbitnije je da je zastupljen izuzetno dobar kvalitet, odnosno da nema kvarnog kukuruza i druge klase koju mi škartiramo", kazao je Bakajlić za Klix.ba.



Dodaje da su povrtlari ove godine morali krenuti ranije sa branjem kukuruza zbog najavljenih padavina.



"Radi se danonoćno jer je cilj ljudima da pokupe ono što je rodilo. Dosad su uglavom obrane grupe 400 i 500, a još malo se čeka sa sortom 600", ističe Bakajlić.



U semberskoj regiji pod kukuruzom je blizu 28.000 hektara, a Bakajlić napominje da je i ove godine u nekima od područja zabilježeno prisustvo štetočine kukuruzne zlatice.



"Niz sliv rijeke Drine i jedan dio niz sliv Save je bila prisutna kukuruzna zlatica i došlo je do crvenila kukuruza. Na tom području mi ne očekujemo poseban prinos, ali tu je riječ o deset posto cjelokupnog prinosa. Na tom području ljudi se bore da što prije uklone 'zdravi' kukuruz kako ne bi bile zabilježene veće štete", nastavlja predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača "Sela Semberije".



Podsjetivši da bi uvođenje dodatnih agrotehničkih mjera doprinijelo poboljšanju strukture zemlje čime bi prinosi kukuruza u ovoj regiji bio daleko veći, Bakajlić je kazao da se proizvođači ove žitarice susreću i sa problemom koji je vezan za cijenu repromaterijala.



"Za razliku od zemalja regije kod nas je cijena repromaterijala veća za 20 posto. Samim tim cijena kukuruza kod nas je veća za isto toliko i naši ljudi upravo zbog svega spomenutog ne mogu biti konkurentni na tržištu. I pored svega navedenog, ljudi su optimisti i dalje će sijati, a šta će dalje biti vidjet ćemo", kaže naš sagovornik.



Bakajlić ističe da će vršidba kukuruza i sjetva pšenice krenuti okvirno za sedam dana.



"Udarno će biti od 15. do 25. oktobra, ljudi su se već počeli pripremati za to, a mi planiramo da će ove godine biti zasijano više za pet posto površina nego što je to bilo prošle godine", zaključio je Bakajlić.



Prema ranijim najavama otkupna cijena kukuruza trebala bi biti relativno dobra, a kretat će se oko 35 feninga po kilogramu.



Biznis.ba / Klix.ba