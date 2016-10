T. C.

Vlasti BiH blizu su dogovora o gasnom sektoru u BiH, potvrdio je u petak kasno poslijepodne "Nezavisnim" Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Šarović, ipak, nije mogao iznijeti više detalja, osim što je napomenuo da su o gasnom sektoru pregovarali Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, i njegov federalni kolega Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.



Naime, ministri su u petak u Briselu u Sekretarijatu Energetske zajednice pregovarali o implementaciji Trećeg energetskog paketa, a sastanku je prisustvovao i Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.



Uoči sastanka, Energetska zajednica objavila je izvještaj o stanju energetike u BiH, u kojem su iznijeli veliki broj kritika na račun naše zemlje.



Istakli su da uprkos sankcijama prema BiH i velikim naporima Sekretarijata i Ministarskog savjeta Energetske zajednice, energetski sektor u zemlji je i dalje potpuno blokiran.



"Nema nikakve sumnje da je BiH žrtva vlastitog ustavnog okvira i nedostatka političke volje koja onemogućava da dođe do napretka", navedeno je u dokumentu, koji je pun negativnih ocjena zbog neispunjavanja obaveza u oblasti električne energije, gasnog i naftnog sektora, te obaveza koje proističu iz Trećeg energetskog paketa i drugih obaveza prema EU u procesu pristupanja.



U EZ ističu da u BiH ne postoji tržište električnom energijom, te da nijedan administrativni nivo u BiH nije uskladio svoje zakonodavstvo iz oblasti energetike sa standardima EU.



"Na nivou BiH priprema se adekvatno zakonodavstvo, ali ono još nije usvojeno. Entiteti svaki za sebe prilagođavaju zakonodavstvo s EU standardima, ali bez vidljivih rezultata. Kompleksni sistem to potvrđuje kao otežavajuću okolnost, ali on nikako ne može objasniti nedostatak političke volje u samim entitetima", navedeno je u dokumentu.



Dodaje se da proizvodnja i distribucija električne energije i dalje nisu odvojene u skladu s TEP-om, niti je predviđena bilo kakva zakonodavna aktivnost u tom pravcu.



Ističe se da svaki kupac može birati svog dobavljača struje, ali samo teoretski, dok u praksi ne postoje uslovi za slobodnu trgovinu energijom.



Nijedno od zakonskih rješenja, dodaje se, ne primjenjuje evropske direktive u oblasti zaštite potrošača, a nisu sprovedene reforme ni u oblasti javnih nabavki.



Osim Šarovića, pokušali smo kontaktirati i Đokića i Džindića, ali se nisu javljali na telefon.



Barbara Pojner, portparol Energetske zajednice, nam takođe nije mogla iznijeti više detalja, uz napomenu da su pregovori u toku.



Podsjećamo, zbog odbijanja RS da bude usaglašen jedan regulator na nivou BiH i da bude implementirana politika gasnog sektora na nivou BiH, a ne na nivou entiteta, više ranijih pokušaja dogovora nije uspjelo.







Biznis.ba / NN