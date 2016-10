Elektroprivreda Republike Srpske

Nezavisna revizorska kuća utvrdila da je gubitak, zbog neadekvatne ispravke potraživanja, daleko veći i da je premašio 159 miliona maraka.

Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ u finansijskom izvještaju za prošlu godinu naveo je da je gubitak preduzeća na kraju prošle godine iznosio 45,8 miliona maraka, dok je nezavisna reizorska kuća utvrdila da je taj gubitak, zbog neadekvatne ispravke potraživanja, daleko veći i da je premašio 159 miliona maraka.



Nezavisna revizorska kuća „Deloitte“ dala je „Elektroprivredi RS“ mišljenje sa rezervom i upozorila da bi zbog nedostatka obrtne imovine preduzeće moglo doći u situaciju da ne može u roku izvršavati dospjele obaveze.



Revizori su ukazali da je MH „Elektroprivreda“ lani poslovne prihode prikazala većim za 21,3 miliona KM nego što zaista jesu te time neto gubitak iskazala manjim za taj iznos.



Takođe, naveli su i da je rukovodstvo „Elektroprivrede“ izvršilo obezvrjeđenje svih potraživanja za koja smatra da postoji vjerovatnoća da neće biti naplaćena, ali su naglasili da ta ispravka nije adekvatno izvršena te da je po tom osnovu neto gubitak iskazan manjim za 89,7 miliona maraka.



Dugoročno reprogramirana potraživanja „Elektroprivrede“ od kupaca iznose 22,3 miliona KM, a potraživanja od kupaca po osnovu isporučene struje, usluga i zateznih kamata na kraju 2015. su iznosila 210,8 miliona KM.



„Rukovodstvo holdinga je izvršilo obezvrjeđenje za sva potraživanja za koja smatra da postoji vjerovatnoća da neće biti naplaćena. Međutim, nismo se mogli uvjeriti u adekvatnost izvršene ispravke vrijednosti i saglasno tome smatramo da nije izvršena adekvatna ispravka vrijednosti dugoročno reprogramiranih potraživanja za dodatnih 21,5 miliona KM, odnosno za potraživanja za struju i kamate za dodatnih 68,2 miliona KM. U skladu sa tim, troškovi ispravke vrijednosti i neto gubitak za 2015. godinu su manje iskazani za 89,7 miliona KM“, navedeno je u revizorskom izvještaju.



Revizori su istakli i da je „Elektroprivredi“ u Banci Srpske blokirano 12,8 miliona KM dugoročnih i kratkoročnih depozita.



„Rukovodstvo holdinga je izvršilo obezvrjeđenje dijela dugoročno i kratkoročno oročenih depozita kod ove banke. Obezvrjeđenje nije izvršilo samo jedno zavisno preduzeće, pa je zbog toga neto gubitak tekuće godine iskazan manje za 2,5 miliona KM“, dodaje se u izvještaju.



Ističe se da je u konsolidovanom bilansu uspjeha iskazan neto gubitak holdinga od 45,8 miliona KM, dok su kratkoročne obaveze drušvta bile manje od njegove obrtne imovine za 216,4 miliona KM.



„Međutim, uzimajući u obzir korekcije obrtne imovine koje bi bilo neophodno izvršiti u konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu, a koje su navedene u osnovama za mišljenje sa rezervom, nedostatak obrtne imovine je značajno veći i može uticati na to da holding ne bude u mogućnosti da izmiruje dospjele tekuće obaveze u roku dospijeća“, istaknuto je u izvještaju.



Pored toga, neto gotovina preduzeća je na kraju prošle godine bila samnjena za 26,7 miliona KM u odnosu na godinu ranije.



Međutim, rukovodstvo „Elektroprivrede“ očekuje da će teškoće u poslovanju biti prevaziđene navodeći da je planom poslovanja predviđeno povećanje prihoda, poboljšanje naplate dospjelih potraživanja, kao i prinudne naplate koji će poboljšati likvidnost preduzeća.



Revizori su upozorili i da se holidng i njegova zavisna preduzeća povremeno javljaju kao tužene strane u sudskim sporovima, a ukupna vrijednost tih sporova iznosi 1,6 milijardi KM bez eventualnih zateznih kamata.



Najznačajnija je tužba „Elektrogospodarstva Slovenije“ koje od zavisnog preduzeća RiTE „Ugljevik“ traži naknadu štete u iznosu od 1,48 milijardi KM.



U izvještaju je navedeno i da su distributivni gubici električne energije u 2015. godini na nivou holdinga iznosili 11,68 odsto od preuzete električne energije sa prenosne mreže. Ovi gubici su smanjeni u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 12,05 odsto.



Vršilac dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove „Elektroprivrede RS“ Blagoje Šupić kaže za CAPITAL da je ovo preduzeće lani imalo trošak od 24 miliona KM samo po osnovu obaveze za Fond solidarnosti što je najviše uticalo na gubitak preduzeća.



„Kada je u pitanju gubitak od 46 miliona KM koji smo mi iskazali, pored Fonda, na negativan rezultat je uticala ispravka potraživanja od Banke Srpske koja je u likvidaciji, a po tom osnovu je ispravljeno sigurno oko četiri ili pet miliona KM. Takođe, značajan dio – oko sedam ili osam miliona odnosi se na ispravke po tužbama protiv RiTE „Ugljevik“, naglasio je Šupić.



Kada su u pitanju zamjerke revizora koje se odnose na neiskazan daleko veći gubitak, Šupić kaže da se to odnosi na potraživanja koja su stara 20 godina i koja bi u skladu sa računovodstvenim standrardima trebala da budu ispravljena, a nisu.



„Naš gubitak u prošloj godini je bio je 46 miliona. Sva potraživanja koja su starija od godinu dana, u skladu sa računovodstvenim standardima, treba da se isprave i da predstavljaju gubitak tekućeg perioda. U ovom slučaju to su potraživanja koja se akumuliraju unazad 20 godina i masa toga je naplativa. Niko ne može da kaže da ta potraživanja neće biti naplaćena, ovdje se radi samo o računovodstvenom standardu koji je previše krut za „Elektroprivredu RS“, naglasio je Šupić.



On je istakao i da „Elektroprivreda RS“ očekuje pozitivan rezultat u ovoj godini.





Biznis.ba / Capital.ba