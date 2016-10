T. C.

Foto: Arhiv

Voćari iz Republike Srpske više ne žele da čekaju. Pošto su, kažu, prevareni, a od izvoza u Rusiju nema ništa, uzimaju stvari u svoje ruke. Zaputiće se u Sarajevo i protestovati pred bh. institucijama. Milionsku štetu, tvrde, niko im neće namiriti.

Kruške i šljive koje je trebalo da odu put Rusije, završile su u preradi i prodate u bescijenje. Ista sudbina, tvrde, čeka i jabuke.



“Neko je vješto izmanipulisao i izvoznike i proizvođače i mislim da jako dobro manipulišu sa ljudima. Mi ćemo vjerovatno doći ispred institucija u Sarajevu i mi ćemo tražiti podršku od naših institucija, Ministarstva spoljne trgovine, Vlade RS”, rekao je predsjednik Udruženja voćara RS Dragoja Dojčinović.



Izvoz iz BiH trebalo je da krene krajem septembra. Entitetska ministarstva poljoprivrede dala su saglasnost na Protokol o saradnji koji je tražila Ruska Federacija, a koji je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Mirko Šarović, sa njima trebalo da potpiše.



Zašto to do sada nije učinio, Šarović nije htio da komentariše. Kaže, na službenom je putu u Briselu. Iz Ministarstva poljoprivrede RS poručuju da im nije jasno šta se toliko čeka. Nepravilnosti su otklonjene, a voće i dalje truli u hladnjačama.



“Mi smo 23.9. zaprimili njihov zahtjev i isti dan odgovorili na taj zahtjev. Dali smo pozitivno mišljenje. Prema našim informacijama koje imamo, taj protokol je razmatran na sjednici Savjeta ministara. Prihvaćen je i u nekom narednom periodu mi iskreno očekujemo da će se rješavati po tom protokolu”, rekao je Saša Lalić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.



U Protokolu koji je u posjedu ATV-a, Rusi su sumirali svoje zahtjeve. Traže redovno obavještavanje o proizvođačima i izvoznicima, da svi proizvođači budu registrovani i da ruski uvoznik u svakom trenutku raspolaže svim informacijama koje mu mogu biti značajne.



Ni u Protokol, a ni u dogovor sa Rusima voćari više ne vjeruju. Zato im je, kažu, put u Sarajevo jedina šansa.



Radović: Uskoro potpisivanje protokola sa Rusijom



Direktor Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH Radenko Radović rekao je Srni da je u završnoj fazi potpisivanje protokola o regulisanju fitosanitarnih pitanja sa Rusijom, nakon čega bi mogla da bude ukinuta zabrana izvoza voća i povrća u tu zemlju.



Radović ističe da je to posljednji uslov i formalni razlog za ukidanje zabrane izvoza ovih proizvoda u Rusiju.





Biznis.ba