Svi hemijski proizvodi na tržištu RS koji nisu u skladu s važećom zakonskom regulativom i novim Pravilnikom o bezbjednosti predmeta široke potrošnje moraju biti povučeni iz prodaje, upozoravaju iz nadlažnih institucija RS.

Dosad inspekcijski organi RS nisu kaznili nijednog proizvođača, već su ih upozoravali da svoje poslovanje moraju uskladiti s ovim pravilnikom, koji je stupio na snagu još u martu, i da svoje proizvode moraju upisati u registar Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, ukoliko žele da ih plasiraju na tržište RS.



Ovim su demantovali pisanje pojedinih medija, koji su objavili da je RS na svom tržištu zabranila plasman proizvoda firmama iz hemijske industrije FBiH, čime se, kako su naveli, prave neke nove nevidljive granice unutar BiH. Iz fabrika "Dita" Tuzla i "Tisal" Busovača ustvrdili su da svoje proizvode moraju povući sa tržišta RS.



Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS rekli su u petak da je oblast zaštite zdravlja stanovništva u nadležnosti entiteta - RS i FBiH. S tim u vezi, pojasnili su da je u RS stavljanje na tržište hemikalija i biocida regulisano Zakonom o hemikalijama i Zakonom o biocidima, dok se na sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu (kućna hemija), primjenjuju i odredbe Zakona o predmetima opšte upotrebe. Prilikom stavljanja ovih proizvoda na tržište potrebno je ispuniti i druge uslove u pogledu ograničenja sadržaja nekih sastojaka, obilježavanja i pakovanja proizvoda, a u svrhu pravilnog informisanja potrošača o opasnostima koje ova sredstva mogu predstavljati.



"Ova obaveza se odnosi na sva hemijska sredstva, bez obzira na porijeklo ili mjesto proizvodnje, što znači da se na tržištu ne bi smjeli naći ni proizvodi koji su proizvedeni u RS, ili čak EU, ako nisu u skladu s propisima u RS. Propisi nemaju za cilj postavljanje trgovinskih barijera, niti su usmjereni protiv proizvođača i distributera iz FBiH, nego imaju za cilj trgovanje pod istim uslovima uz obezbjeđenje zaštite zdravlja ljudi i životne sredine", rekli su iz resornog ministarstva.



Naglašavaju da problem u implementaciji tih propisa leži i u činjenici da FBiH u ovoj oblasti nije vršila usklađivanje propisa s adekvatnim propisima EU, već su u primjeni i dalje propisi iz bivše SFRJ.



"Pravna lica, proizvođači i prometnici tih sredstava imali su na raspolaganju 12 mjeseci da iste usklade u pogledu propisanog sadržaja", kazali su iz ovog ministarstva i dodali da ukoliko pravno lice želi da proizvodi, prometuje ili koristi hemikalije u RS, potrebno je da tu djelatnost prijavi ovom ministarstvu, podnese zahtjev i potrebne dokaze o ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom.



"Trenutno, u evidenciju Ministarstva upisano je više od 400 hemikalija i oko 250 biocidnih proizvoda. Proizvođači su najvećim dijelom iz EU, zatim iz Srbije, kao i BiH", rekli su iz ovog ministarstva.



Iz Inspektorata RS su rekli da svi proizvođači hemikalija i biocida iz FBiH, RS, kao i zemalja iz kojih se uvozi ova vrsta proizvoda, mogu plasirati svoje proizvode na tržište RS samo ukoliko su isti usklađeni s Pravilnikom o bezbjednosti predmeta široke potrošnje. Potcrtali su da su zahtjeve iz zakonskih propisa jednako dužni poštivati i proizvođači iz RS i iz FBiH.



"Nadležna inspekcija do sada nije zabranjivala promet proizvoda niti je kažnjavala proizvođače iz FBiH, a upozorila je sve subjekte, bez obzira na sjedište da svoje poslovanje usklade s važećim propisima", kazali su iz Inspektorata RS. Naglasili su da kazna za promet sredstava koja nisu registrovana u Ministarstvu za pravna lica iznosi od 5.000 do 10.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 10.000 KM.



Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, kazao je da su se domaći proizvođači pripremali posljednjih godinu dana, mijenjali tehnologiju u preduzećima i prilagođavali se novom pravilniku.



"To je, naravno, izazvalo i nove troškove za domaća preduzeća, ali smo došli u situaciju da ti proizvođači mogu biti na našem tržištu, ali i oni iz uvoza koji ispunjavaju propisane uslove", rekao je Blagojević.





Biznis.ba / NN