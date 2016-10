Radovi će biti finansirani iz kreditnih sredstava EBRD-a u visini od 60 milijuna eura. Sredstva bi trebala biti operativna početkom 2017.

Nastavak radova na južnoj mostarskoj obilaznici očekuje se na proljeće. Riječ je o izmještanju dijela magistralne ceste M-6.1 koja trenutačno prolazi kroz samo središte Mostara, gdje zbog nemogućnosti mimoilaženja kamiona i autobusa na uskim dijelovima često dolazi do stvaranja prometnih čepova. Po završetku ovog projekta sav teretni promet iz pravca Širokog Brijega i Ljubuškog u potpunosti će zaobilaziti središte Mostara.



GSM licencije



Prema riječima Ljube Pravdića, direktora Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH, radovi na južnoj obilaznici Mostara započeli su prije više od deset godina.



“Vlada Federacije BiH je preko Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH ovaj projekt započela raditi još 2004. izradom projektne dokumentacije iz sredstava GSM licencije”, kaže Pravdić. Dodaje kako je mostarska obilaznica podijeljena na dvije dionice. Prvi dio dionice je od Međina do Miljkovića, a drugi dio od Miljkovića do Mosta Franje Blaževića (Avijatičarski most). "Dosadašnji radovi na dionici Međine - Miljkovići realizirani su iz sredstava Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH i Vlade Federacije BiH, odnosno GSM-a i drugih gruntova. Inače radovi na ovoj dionici dugoj 6,7 kilometara dovedeni su do razine posteljice u građevinskom smislu", kaže Pravdić. Ističe kako ostatak dionice od Miljkovića do Mosta Franje Blaževića nije bio ni projektiran. Razlog je nedostatak sredstava. Projekat južne obilaznice ponovo je pokrenut kroz program modernizacije cesta, a koji se finansira iz tri međunarodne kreditne investicije. " Radovi na dionici Međine - Miljkovići, te dio radova dionice Miljkovići - Most Franje Blaževića bit će finansirani iz kredita EBRD-a u visini od 60 milijuna eura", navodi Pravdić.



Nastavak radova



Ukupan iznos planiran za mostarsku obilaznicu je 18.5 milijuna eura, što je dovoljno za potpuni završetak dionice Međine - Miljkovići, čime bi se ova dionica spojila na magistralnu cestu Ljubuški- Mostar, kao i za izgradnju vijadukta i tunela na drugom dijelu dionice. " Predviđeno je da dio tih kreditnih sredstava bude ustrošen u nastavak radova prema Mostu Franje Blaževića. Trenutačno se radi projektna dokumentacija za vijadukt Marijanovića Drage duljine oko 200 metara, podvožnjak Varda duljine 16 metara i tunel Novi koji se nalazi na toj dionici duljine 915 metara. Očekujemo da ćemo projektnu dokumentaciju i reviziju projekata imati u prvom tromjesečju iduće godine", kaže Pravdić.



Dodaje kako očekuje da će kreditna sredstva biti operativna početkom iduće godine. " Čim ta sredstva postanu operativna JP Ceste Federacije BiH raspisat će dva natječaja. Jedan natječaj bit će za izgradju dionice Međine - Miljkovići, a drugi natječaj će podrazumjevati nastavak izgradnje dionice prema Mostu Franje Blaževića. Prema našim procjenama, vjerovatno ćemo od kredita imati dostatno sredstava i za tunel i za vijadukt". navodi Pravdić. Ističe da je prije početka radova na dionici Miljkovići - Most Franje Blaževića potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose.



"Ovdje je potrebno napomenuti da je uvjet ovih kredita za modernizaciju, a posebice izgradnju tunela i vijadukta, usvajanje zakona o trošarinama, koji bi nam osigurao dodatna namjenska sredstva za ove radove. Mi očekujemo usvajanje toga zakona krajem godine", zaključio je Pravdić.



Biznis.ba / Večernji list