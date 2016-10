Muharem Fišo

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo je sa direktorom firme ITC Nesibom Mujezinovićem i direktoricom “BIOS”- a Elvirom Kadrić potpisao danas ugovore o nabavci, transportu, isporuci i montaži sistema za navodnjavanje sadnica malina i plastenika.

Resorno ministarstvo je za nabavku sistema za navodnjavanje izdvojilo 27.710 KM, dok su sadnice malina koštale 52.416 KM.



Planirano je da se 2.000 sadnica malina zasade na površni od 2.000 metara kvadratnih za najviše 28 korisnika, a preduzeće 'BIOS' isporučit će plastenike za oko 57 korisnika u vrijednosti od 76.322 KM.



- Mi ćemo resornom ministarstvu, koji je naručilac, isporučiti sistem za navodnjavanje, tačnije prskalice za poljoprivredu i hortikulturu i to za površinu od 2.000 metara kvadratnih na kojoj može raditi oko 25 ljudi - pojasnio je ovom prilikom direktor Mujezinović.



Ugovori su potpisani, u okviru programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu koji je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila Vlada KS a predviđa da se udruživanjem kroz boračke zadruge u poljoprivrednoj proizvodnji, zaposle borci i njihove porodice. Za ovu namjenu je predviđeno 500.000 KM ,



- Cilj je stvaranje uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije i povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada, tamo gdje za to postoje uslovi - pojasnio je ministar Fišo



Naglasio je da se ovim projektom poboljšava standard boračke populacije, da se zaposle one kategorije demobiliziranih boraca koji teško dolaze do posla, ali i poveća svijest o potrebi udruživanja u zadruge, te afirmira razvoj poljoprivrede, zdrave hrane i bobičastog voća, saopćeno je iz Press službe KS.



