FERK

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK danas je održala sjednicu u 2016. godini na kojoj je usvojen Nacrt Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola koje izdaje FERK.

Odlučeno je da će se o Nacrtu pravilnika održati opća rasprava 3.11.2016. godine, u prostorijama FERK-a, s početkom u 11 sati., priopćeno je iz te institucije.



Podnositeljima zahtjeva HENKOPROM d.o.o. Žepče, PRO-EL d.o.o. Bugojno i MIMS–INŽENJERING d.o.o. Sarajevo izdane su dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije. Predmetne dozvole se izdaju se na razdoblje od pet godina.



Kad je riječ o naftnom gospodarstvu, donesena su rješenja za podnositelje zahtjeva ČAVKUNOVIĆ – BP Bihać i Messer Tehnoplin d.o.o. iz Sarajeva.



Na redovitoj sjednici je odlučeno i kako će se o nacrtima dozvola za rad za proizvodnju električne energije za podnositelje zahtjeva SOLAR-ENERGY d.o.o. Čapljina i EKO-ELEKTRON d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje održati opće rasprave, kao i o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE za podnositelja zahtjeva ASCOM d.o.o. Tešanj. Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.



U postupak opće rasprave prikupljanjem pisanih komentara uputit će se i Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva TURBO-PROM d.o.o. Novi Travnik, Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva PROMING d.o.o. Bugojno kao i Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo. Rok za dostavu pisanih komentara na nacrt dozvole je do 19.10.2016. godine do 12 sati.



Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.



Na redovitoj sjednici usvojena je obavijest za javnost o kompletnosti podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva EZPADA d.o.o. Mostar.



Donesen je i Zaključak po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva MAKSUMIĆ-KOMERC d.o.o. Konjic i Zaključka o ispravci FERK-ovog Rješenja. Također je i doneseno rješenje po žalbi na Prethodnu elektroenergetsku suglasnost za proizvođača koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.



S obzirom kako je odredbom Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Statutom FERK-a propisano da je funkcija predsjednika FERK-a izmjenjiva i traje godinu dana, na današnjoj redovitoj sjednici donesena je odluka kojom v.d. člana FERK-a iz reda hrvatskog naroda, Saneli Pokrajčić, dosadašnjoj vršiteljici dužnosti predsjednice FERK-a prestaje funkcija danom 7.10.2016. godine. V.d. člana FERK-a iz reda srpskog naroda Vladenka Milović, bira se za vršitelja dužnosti predsjednice FERK-a na razdoblje od godinu dana, počevši s danom 8.10.2016. godine.



Biznis.ba / FENA