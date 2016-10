USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) održale su danas u Sarajevu informativni sastanak na kojem su objavljeni Javni poziv za podršku ekonomskom osnaživanju žena kroz dodavanje vrijednosti u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja i meda te Javni poziv za poboljšanje konkurentnosti kroz dodavanje vrijednosti u sektoru voća i povrća.

Zamjenica direktora USAID/Sweden FARMA II projekta Meriha Manojlović pojasnila je da je FARMA II projekt nastavak FARMA koji finansiraju vlada Švedske i USAID.



Kako je rekla, vrijednost projekta je 16,3 miliona američkih dolara, traje pet godina i pokriva cijelu BiH, s kancelarijama u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci.



Dodala je da projekt ima dvije komponente, od koji se jedna bavi razvojem konkurentnosti i poboljšanjem pristupa tržištu u privatnom sektoru, a druga poboljšanjem infrastrukture sigurnosti hrane u BiH.



Također je kazala da budžet uključuje i fond u vrijednosti od 3,5 miliona dolara za grantove te da u okviru tog fonda objavljuju ciljane javne pozive za dostavljanje aplikacija iz privatnog sektora za sufinansiranje određenih investicija ili inicijativa, uključujući nove tehnologije.



Istakla je da su njihovi grantovi namijenjeni za privatni sektor, a ne za fizičke osobe, mada su dostupni i za fizičke osobe kroz njihove organizacije otkupljivača, udruženja i zadruga.



- Grantovi su u vrijednosti do 50.000 dolara, a obavezno je učešće u iznosu od najmanje 1:1 - kazala je Manojlović, dodajući da finansiraju sve aktivnosti koje vode do povećanja konkurentnosti, i to izvoz, promet, povećanje prihoda i zapošljavanje.



Napomenula je da je današnji sastanak samo jedan u nizu od informativnih sastanaka koje će organizirati kako bi privatnom sektoru učinili dostupnim njihovu aplikaciju te objasnili kompletnu proceduru.



Direktorica Sektora privrede u VTKBiH Ognjenka Lalović podsjetila je da VTKBiH od samog početka podržava projekt USAID/Sweden FARMA II.



Istakla je da je za ovu zajedničku saradnju značajno to što se njihove aktivnosti podudaraju u mnogo oblika, pojasnivši da je u pogledu poljoprivrednog sektora intencija i VTKBiH i USAID/Sweden FARMA II podizanje konkurentnosti privrede BiH, prije svega imajući na umu nivo razmjene.



Lalović je napomenula da BiH u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja i meda te prerade voća i povrća bilježi konstantan porast izvoza, ali da nažalost sve više izvozi sirove proizvode, što dovodi do zaključka da je prerada još uvijek nije na nivou na kojem bi trebala biti.



- Deset posto izvoza u segmentu voća i povrća su prerađevine, sve ostalo ide svježe. Tu imamo takozvanog prvenca izvoza - malinu, ali fokus budućih aktivnosti treba biti na podizanju konkurentnosti, kako bi ojačali što veću finalizaciju i diversifikaciju proizvoda - istakla je direktorica Sektora privrede u VTKBiH.



Menadžerica Zadruge „Holistica“ Maida Ičanović kazala je da njihova Zadruga namjerava aplicirati za sredstva za nabavku opreme, kao što su sušilice, sjeckalice i pakirnice, koje su im neophodne kako bi bili konkurentni na tržištu.



Kako je rekla, do sada su sve radili manuelno, tako da je izrazila nadu da će njihova aplikacija biti uspješna i da će donatori prepoznati njihov projekt.



Biznis.ba / FENA