Bosna i Hercegovina najmanje je zadužena država u regionu i Evropi, konstatirano je na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH. Zamjenik državnog ministra finansija Mirsad Žuga pojasnio je za "Avaz" da ova informacija znači da naša država ima mnogo potencijala za razvojne projekte, za gradnju infrastrukture i za svoj evropski put u cjelini.

Pametna ulaganja



- Mi smo tu već neke procese otvorili. Ove informacije govore da imamo prostora da znatno ubrzanije završimo gradnju autoputa na Koridoru 5C. Naša zaduženost je oko 40 posto od BDP-a, što je neka umjerena zaduženost. Pametnim ulaganjem u infrastrukturu i poticanjem zapošljavanja postižemo veliki efekt u smislu napretka - rekao je Žuga za naš list.



On je dodao kako je važna činjenica i to da BiH sa stepenom zaduženosti koji ima nije prodala sve svoje resurse, za razliku od nekih država u okruženju koje su to uradile.



- Mi u našem vlasništvu još imamo određene banke, telekom operatere, energetske kompanije. To je veliki potencijal, koji se mora pametno iskoristiti. S druge strane, određeni privredni subjekti, ako se previše čeka, gube na vrijednosti - ocijenio je Žuga.



Na sjednici Vijeća ministara utvrđeno je da je zaduženost naše države smanjena za 19,55 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine, te tako iznosi 11,9 milijardi maraka. Nadalje, utvrđeno je i smanjenje vanjskog duga BiH za 51,06 miliona KM, tako da on sada iznosi oko 8,36 milijardi KM.



Unutrašnji dug



- U ukupnom stanju vanjske zaduženosti po osnovu novih kredita, 52,14 posto odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, a od ukupno povučenih sredstava od januara do juna, 66,89 posto se odnosi na infrastrukturne projekte - saopćeno je iz Vijeća ministara.



Unutrašnja zaduženost BiH iznosila je oko 3,56 milijardi KM i povećana je za 0,89 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti FBiH učestvuje sa 36,98 posto, a RS sa 62,90 posto, te Brčko Distrikt sa 0,12 posto.



Zajam za zapošljavanje od 56 miliona dolara



Na jučerašnjoj sjednici imenovana je delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu vrijednog 56 miliona dolara za Projekt podrške zapošljavanju između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).



Od ovih sredstava FBiH će biti dostavljeno 32,2 miliona dolara, a RS 23,7 miliona dolara. Ovim projektom bit će osigurana podrška za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju za približno 30.000 ugroženih nezaposlenih osoba, prvenstveno mladih i ranjivih kategorija, kaže se u saopćenju.







Biznis.ba / Avaz