Foto: Fena

Informativni sastanak u povodu objave Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji i preradi smilja, koji se provodi u sklopu USAID/Sweden projekta razvoja tržišne poljoprivrede FARMA II, održan je danas u Mostaru.

- U sklopu projekta nalazi se fond od 3,5 milijuna dolara ili 6 milijuna maraka koji ćemo plasirati u privatni sektor za povećanje konkurentnosti smilja – kazala je Meriha Manojlović, zamjenica direktora USAID/Sweden projekta FARMA II koji je započeo u BiH u siječnju 2016. godine.



Na današnjem sastanku aplikantima su pruženi odgovori na upite o samom procesu aplikacije i dodjele grant sredstava koji u mogu biti u iznosu do 50 tisuća američkih dolara.



Po riječima Manojlovićeve, u Javnom pozivu mogu sudjelovati registrirane organizacije, poduzeća s najmanje 50 posto sudjelovanja, odnosno na svaku uloženu marku očekuje se marka od strane aplikanta, da djeluje u sektorima koji pokriva ovaj projekt, te da postiže ciljeve povećanje zaposlenosti, izvoza, prometa i standardizacije te certifikacije.



- Nije namijenjen fizičkim osobama za direktnu potporu ali fizičke osobe u lancu vrijednosti mogu doći do sredstava preko svojih udruga, odnosno otkupljivača koji otkupljuju proizvod od njih te mogu ostvariti svoje interese u smislu neke opreme koja im je neophodna, kao što su sustav navodnjavanja ili provedba određenog certifikata – kazala je zamjenica direktora USAID/Sweden projekta FARMA II.



Mirko Bošković iz Vanjskotrgovinske komore BiH kazao je kako, prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH i analizama USAID/Sweden projekata FARMA II, u proteklih nekoliko godina izvoz eteričnih ulja kontinuirano raste, s 1,2 milijuna KM u 2011. godini na 3,2 milijuna u 2015. godini, pri čemu ulje od smilja ima najveće udio u tom iznosu.



Javni poziv je otvoren do 19. listopada.



Inače, projekt FARMA II vrijedan je 16,3 milijuna dolara, a financira ga USAID i švedska vlada. Planirano je da traje pet godina i bavi se povećanjem konkurentnosti sektora poljoprivrede u BiH i jačanju institucija koje djeluju u sustavu sigurnosti hrane, te pokriva sektore mljekarstva, ljekovitoga bilja, meda voća i povrća, te sektor peradarstvo.



Biznis.ba / FENA