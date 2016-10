Najpoželjniji poslodavci u BiH nastavljaju rast zapošljavanja i u 2016.godini, a do kraja godine kompanije s liste najpoželjnijih poslodavaca najavljuju otvaranje više od 100 novih radnih mjesta.

U maju tekuće godine deseti put zaredom dodijeljena su priznanja kompanijama koje su izabrane za najpoželjnije poslodavce u BiH.



Prema istraživanju o najpoželjnijim kompanijama za rad u BiH dm drogerie markt je zauzeo prvo mjesto, a na listi najpoželjnijih poslodavaca, između ostalih, našla se i kompanija Al Jazeera Balkans, zatim Authority Partners, UniCredit Bank, Nsoft, Raiffeisen banka, As grupacija, Deichmann obuća, KimTec te kompanije Konzum i Orbico.



Najpoželjniji poslodavac u 2016. godini u BiH, dm drogerie markt, najavljuje otvaranje tri nove dm prodavnice i novih radnih mjesta, a od početka godine 18 osoba je zaposleno u ovoj kompaniji. Kompanija naglašava da neovisno o stručnoj spremi ili prethodnom radnom iskustvu uvijek se trudi ponuditi svim zaposlenicima mogućnost dodatnog usavršavanja.



IT kompanija Authority Partners je postala novo radno mjesto za 20 stručnjaka, a isti trend zapošljavanja planiraju održati do kraja godine.



UniCredit Bank u prosjeku u toku jedne godine uposli 60 novih radnika, a u samom procesu pribavljanja i selekcije novih radnika trude se privući radnike fokusirane na daljnji rast i razvoj spremne da odgovore na nove izazove i stalne promjene na tržištu.



Kompanija Deichmann obuća najavljuje otvaranje 15 novih radnih mjesta do kraja godine, uz već zaposlena 34 nova radnika od početka godine.



Konzum je od početka godine uposlio gotovo 300 novih osoba, a do kraja godine imaju ambiciozne planove zapošljavanja koji uključuju otvaranje novih prodavnica te investiranje i preuređenje postojećih.



Al Jazeera Balkans u budućnosti planira zapošljavati nove radnike shodno potrebama i prilikama, ali su i uvijek u potrazi za novim talentima koji bi mogli predstavljati dodatnu vrijednost kompaniji.



U kompaniji KimTec potraga za novim talentima predstavlja dugoročni proces, a od početka ove godine KimTec je postao novo radno mjesto za 11 uposlenika.



Kompanija Orbico do kraja godine ima u planu otvaranje 10 novih radnih mjesta, dok je kompanija Nsoft od početka godine uposlila gotovo 20 novih radnika s najavom otvaranja novih radnih mjesta do kraja godine.



As grupacija je ove godine zabilježila kontinuiranu fluktuaciju kadrova, od odlazaka iz kompanije, penzionisanja do upošljavanja novih radnika na raznim pozicijama.



Raiffeisen banka godinama se trudi izgraditi lokalnu ekspertizu te time maksimizirati prednosti svakog pojedinca i stvoriti pozitivne dugoročne odnose u zajednici u kojoj djeluju.



Kako je saopćio Kolektiv (Posao.ba), najpoželjniji poslodavci najveću pažnju posvećuju izgradnji takvog radnog okruženja u kojem zaposlenici mogu ostvariti svoje individualne ciljeve. Poseban naglasak se stavlja na dodatne edukacije, prilike za dalje obrazovanje, motivirajuće okruženje i međusobno poštovanje i razumijevanje među svim članovima tima i kompanije.



Projekt "Najpoželjniji poslodavac" se organizira svake godine, te počinje tromjesečnim istraživanjem koje provodi kompanija Kolektiv (Posao.ba) na osnovu kojeg se pravi poredak izabranih najpoželjnijih poslodavaca.



Biznis.ba / FENA