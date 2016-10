Sezin Sinanoglu

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija (UN) i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Sezin Sinanoglu istakla je da svako investiranje u biomasu kao obnovljivog izvora energije pomaže smanjenju emisije karbona, što predstavlja način borbe protiv klimatskih promjena. Osim toga, naglasila je da je dodatna korist za BiH ta što će na ovaj način ispuniti jedan dio svojih obaveza u smislu pristupanja Evropskoj uniji.

To je izjavila tokom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju UNDP-a i Češke Razvojne agencije za Projekt zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase, koje je upriličeno danas u Sarajevu.



Ambasador Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik kazao je da je cilj projekta analiza i definiranje načina na koji se može koristiti biomasa za proizvodnju električne energije, ističući da će se na taj način ostvariti uštede energije i novca koji je ljudima potreban da bi platili električnu energiju, a osim toga, bit će otvorena i nova radna mjesta.



Podsjetio je da BiH ima veliki potencijal za korištenje biomase, imajući u vidu da je 53 posto njene teritorije pokriveno šumama, tako da je BiH plodno tlo za nove, obnovljive izvore energije kao što je korištenje drvenih peleta.



Napomenuo je da korištenje biomase za BiH predstavlja jednak potencijal kao što je korištenje geotermalne energije za Island.



Također je podsjetio da Češka Republika ima dosta iskustva u oblasti korištenja alternativnih izvora energije i izvora za kojih se vezuje smanjena emisija te izrazio zadovoljstvo što svoje iskustvo i ekspertizu mogu podijeliti s partnerima u BiH.



Sinanoglu je kazala da ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 900.000 eura, od čega je Češka razvojna agencija učestvovala s oko 500.000 eura.



Kako je istakla, još jedan bitan aspekt ovog projekta jeste to što svaka vrsta ulaganja u ekološki razvoj osigurava nova radna mjesta.



- Istraživanja su pokazala da ulaganja od milion dolara u takozvane "zelene poslove", odnosno radna mjesta koja su ekološki prihvatljivija, stvaraju 100 novih radnih mjesta, što je od ključnog značaja za zemlju u kojoj je 63 posto mladih nezaposleno - smatra rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a.



Sinanoglu je i mišljenja da se investiranjem u zelenu ekonomiju ulaže i u zelenu industriju, koja je moderna industrija te da će to pomoći BiH da razvije lance vrijednosti, sisteme ponude i potražnje, kao i potencijal za izvoz novih proizvoda na prekookenska tržišta.



- To će dovesti, ne samo do stvaranja novih radnih mjesta već će i pomoći privredu zemlje - istakla je.



Također, dodala je, investiranje u alternativne i obnovljive izvore energije pomaže smanjenju troškova, odnosno ostvarivanju ušteda za domaćinstva i javni sektor, tako da se ta sredstva ostvarena uštedama mogu koristiti za druge aspekte razvoja društva, kao što su investicije u obrazovne i zdravstvene objekte ili bilo koje duge aktivnosti gdje postoje nedostatna sredstva.



Biznis.ba / FENA