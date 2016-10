UIO BiH / Arhiv

Prihodi od indirektnih poreza u BiH, u devet mjeseci ove godine, u bruto iznosu bili su četiri milijarde i 864 miliona KM i veći su za 147 miliona KM ili 3,11 posto u odnosu na isti period lani.

Nakon izvršenih povrata PDV-a, neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima bili su veći za 157 miliona KM u odnosu na prihode koji su raspređeni prošle godine, saopćeno je danas iz Uprave za indirektno oprezivanje BiH.



Samo u septembru 2016., UIO je prikupio 597 miliona KM indirektnih poreza, PDV-a, akciza, carina i putarina i to je za 23 miliona KM više u odnosu na septembar 2015..



Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima, koji su u devet mjeseci 2016. iznosili 801 milion KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u toku godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su četiri milijarde i 63 milion KM i veći su za 157 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2015..



Za finansiranje državnih institucija u devet mjeseci 2016. godine raspoređen je iznos od 562 miliona KM, identično kao i u nekoliko prethodnih godina.



Ostatak sredstava završio je u entitetskim kasama i to: Federaciji BiH ukupno dvije milijarde i 213 miliona KM, Republici Srpskoj milijarda i 148 miliona KM i Distriktu Brčko 122 miliona KM.



Na vanjski dug FBiH otišlo je 309 miliona (lani 249 miliona), RS-a 170 miliona (u 2015. plaćeno je 136 miliona), a države BiH dva miliona.



Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM,) za devet mjeseci ove godine Federacija BiH je dobila dodatnih 55,8 miliona KM, Republika Srpska 36,9 miliona KM i Distrikt Brčko 1,9 miliona KM.



Biznis.ba / FENA