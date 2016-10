Mensur Bektić

Postojeći strogi vizni režim između Kosova i Bosne i Hercegovine otežavajuća je okolnost za biznis i poslovne ljude i zato je Mensur Bektić, predsjednik Obrtničke komore Federaciije Bosne i Hercegovine nedavno boravio na Kosovu sa zahtjevom da se te vize ukinu.



Bektić, je naime, zajedno sa Emirom Kremićem direktorom Federalnog zavoda za statistiku po prvi put gostovao na Biznis forumu u Prizrenu, a u izjavi za Anadolu Agency ističe da je održao niz sastanaka sa ministrima i drugim zvaničnicima Kosova kako bi podstakli rukovodstva da sa svoje strane pokrene inicijativu ukidanja viza.



“Zato što uvođenjem ovih viza najveća šteta je nanijeta jednom narodu u Bosni i Hercegovini, dakle Bošnjacima. I srpski narod i hrvatski narod imaju dvojna državljanstva tako da oni nesmetano mogu putovati. Takođe svi državljani Kosova koji žele mogu da izvade pasoš Republike Srbije tako da smo jedino mi, da tako kažem, u jednoj nezavidnoj situaciji”, kaže Bektić.



On ističe da Bosanci i Hercegovci imaju tradicionalno dobre odnose sa Kosovarima, da dosta žitelja Kosova živi u Bosni i Hercegovini, te da od 50 hiljada obrtnika u Federaciji BiH ili od 75 hiljada koliko ih je u državi BiH oko dva do tri posto su porijeklom sa Kosova i imaju vrlo jake obrte.



“Ovu priliku koristimo da pozovemo zvanične vlasti kosovske Republike da s njihove strane pokrenu inicijativu ka ukidanju viza i to će biti jedan dobar diplomatski način i put kako da potakne i naše zvaničnne organe obzirom da je kod nas malo složenije uređenje države da bi se taj problem počeo riješavati”, navodi Bektić.



Kaže da je za BiH, Kosovo vrlo bitna zemlja u privrednoj razmeni jer je Kosovo jedna od rijetkih zemalja sa kojom BiH ima suficit u izvozu i zato je u interesu BiH, naglašava, da dođe do ukidanja viza.



Prema njegovim riječima ove godine je uvoz sa Kosova bio oko 20 miliona eura, dok je izvoz iz BIH na Kosovo iznosio 150 miliona. Bektić napominje i da zbog viznog režima najviše gube firme koje su od interesa za Bosnu i Hercegovinu, iako su mnoge srpske firme pod plaštom Republike Srpske prisutne na Kosovu.



“I kada neko izvozi robu iz Republike Srpske broji se kao da je iz Bosne i Hercegovine, međutim to nije isto, to su dva različita pojma. Mi apelujemo da i mi imamo vrlo jake firme u prehrabenoj industriji, u drvnoj, u mašinskoj, u preradi kože, a nama dosta treba kožne sirovine koju upravo dovlačimo sa Kosova. Dakle, ima tu stvari gde mi možemo napraviti odličnu saradnju”, kaže Bektić.



Takođe ističe da BiH može biti dodatna stepenica Kosova do Evrope, jer je BiH bliže i da ima mnogo načina da se sarađuje i da treba da se sarađuje i da nema potrebe za ovim viznim režimom.



“Ima jedna uzrečica da novac nema ni boju, ni mirisa, ni okusa, dakle novac cirkuliše i on će uvijek cirkulisati. I u ratovima je novac cirkulisao i ekonomija je radila i tako mi pozivamo sada u ovim mirnim vremenima da ljudi putuju, da se druže. Upoznaju se ljudi, naprave posao i najčešće najveći poslovi dolaze sasvim slučajno”, kaže predsjednik Obrtničke komore Federaciije Bosne i Hercegovine.



Mensur Bektić podseća i da je pre 25 godina, kada je bio generalni sekretar tadašnjeg Muslimanskog omladnskog saveza, bio na Kosovu kada je organizovan odlazak na zimski odmor u BIH za oko 1.600 kosovske dece.



On napominje da je upoređujući tadašnje i današnje Kosovo vidan napredak, te da koristi priliku da sada tu decu pozove da dođu u BiH kao poslovni ljudi, kao turisti i ne kao djeca Kosova, već kao državljani Kosova i ”to bez viza oni kod nas i mi kod njih”.



