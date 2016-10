Foto: Ilustracija

Izmijenjeni Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH, koji je u proteklom periodu bio predmet sporenja, jučer je stupio na snagu, potvrđeno je "Avazu" u Federalnom ministarstvu finansija.

Zbog tvrdnji socijalnih partnera Vlade FBiH da se izmjenama stavki ovog pravilnika, koje se tiču toplog obroka, prijevoza i drugih dodataka na plaću, uvodi novo opterećenje poslodavca kroz povećanu cijenu rada, a koje će u konačnici rezultirati smanjenjem plaća, stupanje ovog akta bilo je prolongirano sve do jučer.



Prema izmjenama Pravilnika, neoporezivi iznos naknade za ishranu, odnosno na topli obrok, smanjen je s dva na jedan posto od prosječne neto plaće u FBiH. To bi značilo da se ubuduće oporezuje svaki iznos toplog obroka iznad 8,5 KM. Smanjen je i neoporezivi dio regresa za godišnji odmor u visini od 50 posto prosječne plaće. Do sada je neoporezivi dio regresa bio u iznosu prosječne neto plaće u FBiH ili u visini 70 posto plaće zaposlenika. Odnosno, svaki regres iznad 400 KM podlijegao bi oporezivanju.



Izmjenama Pravilnika obuhvaćena su i službena putovanja, korištenje privatnog automobila za poslovne svrhe, naknade za smještaj i odvojeni život.



Pomoćnik ministrice finansija Hajrudin Hadžimehanović "Avazu" je potvrdio stupanje ovog pravilnika na snagu, kazavši da "svakako najveći broj poslodavaca isplaćuje jedan posto od toplog obroka". Mišljenja je da izmjene ovog pravilnika neće prouzrokovati udar na poslodavce i zaposlene, s obzirom na to da se pripremaju izmjene Zakona o doprinosima te Zakona o porezu na dohodak, koje bi od 1. januara 2017. trebale stupiti na snagu.



Riječ je, kaže, o uključivanju naknada koje nemaju karakter plaće u poreznu osnovu, a tu spada i topli obrok, što bi trebalo imati neutralni fiskalni efekt, jer će za odgovarajući procent biti smanjena stopa doprinosa.

Bajramović zatečen informacijom



Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović jučer je bio zatečen informacijom da je izmjena Pravilnika stupila snagu, kazavši da je za 11. oktobar zakazana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH na kojoj se trebalo raspraviti o stupanju ovog akta na snagu.



- Bio je dogovor da se odgodi primjena dok se ne izvrše izmjene zakona. To je trebalo uraditi u paketu. Naravno da ćemo ovako imati nova opterećenja na rad. Ovo će biti veoma vruća tema između socijalnih partnera - istakao je Bajramović za "Avaz".



