Početkom avgusta, imovinu nekadašnjeg Famosa na Koranu kupio je turski investitor sa makedonskim pasošem Idris Fatih Sahin.

Nakon 36 godina Famos Koran mijenja ime i sada je IFSFA-MOS i u sastavu je Kapital grupe iz Turske.



Do sada je imenovan direktor Petar Marinković, a uskoro bi trebalo da bude pokrenuta proizvodnja motora za tursko tržište i zaposleni stari radnici.



-Motori su tenkovski motori i sa njima spregnuti mjenjači do 1200 konjskih snage, kaže inženjer Duško Materić.

-Nekada kada je Famos radio, osjećale su to čitave Pale. Nadam se da će tako biti ponovo, dodaje inženjer Mirko Čvoro.



Direktor novog Famosa Petar Marinković kaže da prvo treba da osposobe zapuštene fabričke zgrade i provjere upotrebljivost više od 450 industrijskih mašina nekadašnjeg paljanskog privrednog giganta. Planiraju da u prvoj godini rada novog preduzeća zaposle do 60 radnika. Uputili su poziv starim radnicima.



- Radnici treba da se prijave preko zavoda za zapošljavanje i popune anketni listić kako bismo znali sa čim raspolažemo, kaže Petar Marinković, direktor IFSFA-MOS Pale.



U resornom ministarstvu Vlade Srpske kažu da je ugovor o prodaji imovine nekadašnjeg Famosa na Koranu, koji je u stečaju od 2007. godine, zaključen početkom avgusta ove godine.



I ministar Petar Đokić najavljuje novu šansu za Famos.



- Imamo vrlo kvalitetne partnere sa kojima smo u zajedničkim aktivnostima i ovih dana to privodimo kraju i ja sam uvjeren da ćemo imati privredni, industrijski rast, uskoro ovdje u Palama, kaže Petar Đokić, ministar industrije energetike i rudarstva Republike Srpske.



Nekada je pogonima paljanskog Famosa bilo nekoliko hiljada radnika. Nova firma na vrhuncu proizvodnje zapošaljavala bi više od 630 radnika. Već sada za mašince bez posla nude volontersko-pripravnički staž.





Biznis.ba