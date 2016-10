Foto: Arhiv

U Republici Srpskoj je najmanji broj nezaposlenih lica - 130.781 zabilježen u avgustu ove godine, dok je najveći broj - 156.335 registrovan u oktobru 2005, rečeno je Srni u Republičkom zavodu za statistiku.

Od novembra 2008. godine, kao posljedica svjetske ekonomske krize, dolazi do povećanja broja nezaposlenih lica, a trend povećanja prosječnog broja nezaposlenih trajao je do 2012. godine, kada je taj broj iznosio 153.225 lica.



Nakon 2012. godine bilježi se konstantan pad broja nezaposlenih lica, te je 2013. godine prosječan broj nezaposlenih lica iznosio 151.290 lica, što predstavlja 1,3 odsto manje u odnosu na prosječan broj nezaposlenih lica u prethodnoj godini.



Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, prosječan broj nezaposlenih lica 2014. iznosio je 145.919, što predstavlja 3,6 odsto manje u odnosu na prosječan broj nezaposlenih lica u prethodnoj godini, a 2015. iznosio je 139.465 lica, što predstavlja 4,4 odsto manje u odnosu na prosječan broj nezaposlenih u prethodnoj godini.



Podaci iz prve polovine ove godine ukazuju na nastavak pozitivnog trenda, jer se iz mjeseca u mjesec bilježi sve niži broj nezaposlenih lica.



Podaci o anketnoj stopi nezaposlenosti pokazuju trend pada u posljednje tri godine.



Pozitivniji pokazatelji anketne stope nezaposlenosti u Republici Srpskoj zabilježeni su samo u periodu od 2008. do 2011. godine.



"Sumirajući sve naprijed navedene podatke, evidentno je da posljednjih godina imamo niz pozitivnih pokazatelja kao što su rast broja zaposlenih uz istovremeni pad broja nezaposlenih, te rast anketne stope zaposlenosti uz istovremeni pad ankente stope nezaposlenosti", rečeno je Srni u Republičkom zavodu za statistiku.



Prema makroekonomskim pokazateljima, u Republici Srpskoj u martu ove godine bilo je zaposleno ukupno 249.610 lica, što je u odnosu na mart 2015. više za 2,7 odsto, a u poređenju sa septembrom 2015. godine više za 0,3 odsto.



U odnosu na mart ove godine u Republici Srpskoj veći broj zaposlenih zabilježen je samo u 2007, 2008. i 2009. godini.



"Prosječan broj zaposlenih lica u 2015. godini iznosio je 245.975 i kao takav veći je od prosječnog broja zaposlenih u prethodnih pet godina, što znači da je dostigao svojevrsni šestogodišnji maksimum", kažu u Republičkom zavodu za statistiku.



Prema ekonomskim pokazateljima, u martu ove godine od ukupnog broja zaposlenih u industriji je bilo zaposleno 27,5 odsto lica.



Broj zaposlenih u industriji u periodu od januara do jula ove godine u odnosu na isti period prethodne veći je za 0,8 odsto.



Ankentna stopa zaposlenosti, takođe, bilježi konstantan rast u posljednje tri godine.



Iz Republičkog zavoda za statistiku podsjećaju da podatke o broju zaposlenih objavljuju dva puta godišnje - u martu i septembru.





Biznis.ba / SRNA