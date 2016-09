Foto: Biznis.ba

Na mjestu nekadašnjeg restorana Vidikovac na Trebeviću, grad Sarajevo bi trebalo dobiti jedan od najljepših i najreprezentativnijih hotela a što i zaslužuje nekadašnje popularno i omiljeno izletište Sarajlija.

Studio sarajevskog arhitekte Amira Vuka Zeca je gradonačelniku Ivi Komšiću i njegovom zamjeniku Abdulahu Skaki u prostorijama Gradske uprave prezentirao moguće idejno rješenje budućeg modernog hotela „Vidikovac“ na Trebeviću.



- Kao rođeni Sarajlija, te iz ljubavi i želje da se projektuje objekat koji će po svim standardima biti kompatabilan ambijentu, odlučio sam uraditi idejno rješenje kao poklon Gradu Sarajevu - istaknuo je Amir Vuk Zec.



Arhitekta je idejno rješenje ovoga objekta osmislio kao nasukani „kruzer“ u zelenilu. Sastojat će se od tri etaže. Činit će ga hotel sa više od 30 soba, restoran, kafe slastičarna, suvenirnica, spa centar, kongresna dvorana, garaža i drugi prateći sadržaji.



- Ovaj 'kruzer' koji se nasukao na vidikovcu nudit će kao i svaki, glavne atrakcije na krovu sa zavodljivim pogledom, a nivo niže bit će selektovana ponuda, da bi kabine za spavanje bile nivo niže, a najniže potpalublje za tehničku potporu ovog kompleksa - istaknuo je Amir Vuk Zec.



Koncept projektovanog hotela se temelji na konceptu vidikovca.



- Za očekivati je veliki broj dnevnih posjetilaca, turističkih grupa, gostiju koji će se kratko zadržavati, uz panoramsko razgledanje, koji selfie, suvenir uz espresso i sendvič. Drugi nivo bit će za one koji će htjeti izvesti svoje goste na ručak i večeru, i pokazati im grad. Iz te dvije premise proizašao je koncept, vidikovca rampe -istaknuo je u svojoj prezentaciji arhitekta.



Navodi da je prilaz vidikovcu sa sjeverne strane i nastavit će se šetnjom po krovu, koji će biti blagog nagiba za invalidne osobe. Dalje se nastavljaju konzole za selfie, balkoni za grupne potrebe. Zapadni pristup sjevernom rampom, istočnim zaravnjenim terasama uz južnu rampu završavat će u ex-pogledu, toj fokalnoj tački cijelog kompleksa. Do te tačke moći će se doći i panoramskim liftom. To je pogled od 360 stepeni, pri čemu će se vidjeti odnos vidikovca i Sarajeva, vidikovca i okruženja Trebevića.



Amir Vuk Zec je istaknuo da će krovne rampe biti djelimično u svoj širini ozelenjene i kao takve, idealne za odmor. U prostoru između sjevernog i južnog kraka ovog ‘šestara’, na krovovima kuhinje i restorana ispod, kako je rekao, formirat će se drvena kaskadna platforma sa više namjena: od ljetne pozornice do svakodnevne terase, vikend pijace.



Recepcija sa suvenirnicom je na zapadnoj strani. Recepcija je, dodaje Vuk, info-centar cijelog kompleksa, ali i recepcija restorana, kafe-slastičarne i hotela.



- U nivoima ispod u krakovima bit će smještene sobe u punoj širini okrenute prema gradu i južnoj strani Trebevića. Skoro punih osam metara pozornice grada sa sjeverne strane ili borove šume sa južne strane. U prostoru između nalazit će se kongresna dvorana i pomoćne prostorije hotela. Na najnižoj trećoj etapi bit će garaža i spa centar sa južnim izlazom u prirodu“, istaknuo je arhitekta Amir Vuk Zec, saopćeno je iz Gradske uprave Sarajevo.





Biznis.ba / FENA