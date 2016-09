U Prijedoru je danas počela proizvodnja u novootvorenoj fabrici ljepila i prajmera za parket po licenci italijanske firme "J.F. Amon" iz Bolcana.

Novi proizvodni pogon "Entering HIP", kćerka je firma "Knežević enteringa" iz Laktaša, čiji direktor Marko Knežević kaže da prvo punjenje ljepila kreće od ponedjeljka, 3. oktobra.



"Zapošljavaćemo 10 radnika u prvoj investicionoj fazi koja iznosi 600.000 maraka i koju ćemo implementirati do kraja sljedećeg mjeseca. Osim proizvodnje ljepila, u okviru proizvodnog prostora postojaće i prodajni salon podnih obloga koje su naša osnovna djelatnost", rekao je Knežević novinarima u Prijedoru.



On je dodao da je projekat realizovan zajedno sa italijanskim partnerom kao glavnim dobavljačem, ali i kupcem za treća tržišta.



Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić podsjetio je na činjenicu da je Prijedor sertifikovan kao najpovoljnije poslovno okruženje.



"Mi se trudimo da omogućimo svima onima koji žele investirati u Prijedor da investiraju, otvaraju pogone ili fabrike. Ovo je mala fabrika, ali za mene nije mala jer odmah u startu zapošljava 10 radnika i taj broj će se neprestano širiti", rekao je Pavić.



On je naglasio da fabrika koja ima vezu stranih i domaćih ulagača znači fabriku s perspektivom.



"Zato sam i ja danas došao da ih podržim, da se stavim na uslugu i njima i svima koji žele doći u Prijedor, u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu i sve resurse grada jer samo na taj način, dobrom organizacijom, dobrim prijemom i stvaranjem dobrog ambijenta možemo privući investicije. Neka ovo bude primjer kako se dijalogom dođe do rješenja", poručio je Pavić.



Ugovor o zakupu prostora na rok od 10 godina 1. juna u Prijedoru su potpisali predstavnici firme "Knežević entering" iz Laktaša i "Autotransporta" Prijedor.





Biznis.ba / SRNA