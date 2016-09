Nasser Riden Al Motairi

Ambasador Kuvajta u BiH Nasser Riden Al Motairi na sastanku s direktorom Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Gordanom Milinićem i suradnicima, istakao je da je potrebno bolje informiranje o investiocionim potencijalima BiH u zemljama islamskog svijeta, te da se vrlo malo informacija o Bosni i Hercegovini prezentira u ovom dijelu svijeta - saopćeno je iz FIPA-e.

Što se tiče kuvajtskih investicija realiziranih do sada u BiH, ambasador je izrazio zabrinutost količinom medijskih informacija i vijesti koje umjesto da ohrabruju dolazak novih arapskih investitora, obeshrabruju postojeće šaljući neafirmativne poruke o njihovim investicijama.



Uprkos svemu, ambasador Al Motairi je naglasio činjenicu da bi BiH mogla privući više investicija iz Kuvajta ukoliko bi više organizirala susrete s investitorima iz ove zemlje i ukoliko bi više prezentirala svoje potencijale u ovom dijelu svijeta.



Također je istakao zabrinutost činjenicom da novac kuvajtskih investitora stoji blokiran u bh. bankama čak i po tri sedmice radi izvršavanja određenih kontrola.



Predstavnici FIPA-e su informirali ambasadora o bazi investicionih projekata kojim raspolaže FIPA, a koja broji više stotina projekata koji mogu biti prezentirani potencijalnim investitorima, kao i o promotivnoj medijskoj kampanji "Invest in Bosnia and Herzegovina" koju će ambasada Kuvajta finansijski podržati.



Biznis.ba / FENA