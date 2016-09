Foto: Avaz

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić posjetio je BPK Goražde, gdje se susreo sa kantonalnim zvaničnicima i direktorima najvećih goraždanskih kompanija. Tokom razgovora sa premijerom Emirom Okovićem i ministrima u Vladi BPK, jedna od tema bio je nastavak razvoja namjenske industrije u ovom dijelu FBiH.

Posjeta BPK



- Kompanija Ginex je u 2015. godini zaposlila novih stotinu radnika, u 2016. takođe će biti blizu 100 novih radnika i nadamo se da ćemo, sa ovom tendencijom rasta potražnje, i u 2017. godini ostvariti isto tako povećanje broja zaposlenih, ali i prihoda i ukupnog profita te kompanije – kazao je Džindić. Dogovoreno je da Federalnom ministarstvu bude dostavljena dokumentacija za projekat izgradnje fabrike gipsa na Presjeci kod Ustikoline, kako bi se zainteresirali strani ulagači koji su u svakodnevnom kontaktu sa Ministarstvom industrije FBiH, a bilo je riječi i o izgradnji HE Ustikolina. - Sve ove posjete su dodatna poruka koalicije koja funkcioniše na svim nivoima i daje izvanredne rezultate. Mi smo na početku obećali da ćemo otvoriti nova radna mjesta, proširiti kapacitete na postojećim linijama, pokrenuti energetske projekte. Kao što znate pokrenut je projekat HE Vranduk, završen je i potpisan predugovor za izgradnju bloka 7 Tuzla i idu slijedeći projekti – istakao je Džindić.



Ohrabreni sve češćim posjetama i podrškom viših nivoa su i premijer Oković, te kantonalni ministar privrede Meho Mašala, koji kroz osnivanje novih industrijskih zona vide šansu za nastavak trenda zapošljavanja u Goraždu.



- Očigledno je da predstavnici viših nivoa vlasti pokušavaju pronaći adekvatnog partnera na lokalnom nivou vlasti, omogućiti horizontalnu i vertikalnu povezanost, što je dodatna poruka za sve nas. Potrebna nam je ta povezanost od nivoa mjesne zajednice do državnog da bi se omogućila prohodnost za velike projekte i onemogućile smetnje – naglašava Oković.



Džindić je posjetio kompanije „Bekto Precisa“, „Emka Bosnia“, „Prevent“, kao i firme iz industrijske zone „Pobjeda“.



- Generalna je ocjena da je stanje u tim privrednim društvima zaista zadovoljavajuće. Ljudi rade ono za što su obučeni, po svim mogućim standardima koji pripadaju određenim privrednim granama i mislim da je svijetla budućnost industrije ovog Kantona. U odnosu na broj od oko 25.000 stanovnika, koji žive u ovom Kantonu, podatak da je uposleno oko 7.000 radnika ohrabruje, ali u periodu od 2 do 3 godine taj broj mora biti oko 10.000 – kazao je Džindić.



Podrška Kanliću



Osnivač i vlasnik „Bekto Precise“ i začetnik privrednog razvoja Goražda, Redžo Bekto, podržao je zajedničkog kandidata SBB i SDA Muradifa Kanlića za načelnika Općine Goražde.



Značaj formiranja koalicione vlasti na svim nivoima – od općinskog do državnog, prepoznali su i ostali privrednici, koji su se sa ministrom Džindićem susreli i na radnom ručku.



– Ovo je prvi put u istoriji „Bekto Precise“ da vlast ima sluh i da čini dosta za ovaj dio BiH. Mi smo javno izašli i rekli da trenutno najmlađi načelnik u BiH Muradif Kanlić zaslužuje da predstavlja ovaj grad. Mlađima treba dati šansu, a osjetim da naše mišljenje dijeli i većina građana – kazao je Amir Ćoralić, tehnički direktor „Bekto Precise“.



Prema riječima Lejle Ferhadbegović, direktorice „Preventa Goražde“, ova kompanija ima potencijal za proširenje kapaciteta i potrebna joj je podrška viših nivoa vlasti, ali od izuzetne je važnosti i izgradnja brze ceste Goražde – Sarajevo.



– Razgovarali smo o našim investicionim projektima i novim radnim mjestima i cijenimo da ova vlada, kako na federalnom, tako i na kantonalnom nivou, ima snagu da nam pomogne kako bismo osigurali svoju poziciju na domaćem tržištu, ali i inostranstvu jer smo svi pretežno vezani za izvoz – kazao je Muhamed Hubanić, direktor firme „Pobjeda Rudet“.



Biznis.ba / Avaz