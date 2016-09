Salko Bukvarević / 24sata.inf

Predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) prezentirani su zahtjevi boračkih organizacija, demobiliziranih boraca, paraplegičara i predstavnika vojnih penzionera za dodatna sredstva i izdvajanja.

- Stav MMF-a je da se ne može probijati pozicija i da se ne mogu izdvajati dodatna sredstva. Tako smo ih upoznali da je opredjeljenje Ministarstva da se dostignuti obim prava boraca neće umanjivati i da od ušteđenih sredstava rješavaju projekti zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke kategorije – rekao je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević



Smatra da su se na nedavnom sastanku predstavnici Ministarstva i MMF-a složili u pogledu zapošljavanja i da se sva moguća sredstva, koja su na raspolaganju usmjere u tom cilju.



Također, ministar Bukvarević danas je novinarima u Sarajevu potvrdio da neće biti nove revizije.



- Imamo obavezu da nastavimo realizaciju Zakona o kontroli zakonitosti revizije. Svaka tri mjeseca izvještavamo Vladu o tom procesu - kaže Bukvarević.



Podsjetio je da je do 1. septembra pregledano 112.000, a ostalo je još 30.000 predmeta da se kontrolišu, koji se odnose na porodičnu invalidninu porodice poginulih i šehida, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja i one borce koji su otišli u prijevremenu penziju.



Izrazio je nadu da će do kraja ove ili eventualno u prvom kvartalu naredne godine biti završena prva faza revizije.



