Foto: Anadolija

Resorni ministri Srbije i Bosne i Hercegovine Zorana Mihajlović i Ismir Jusko nakon sastanka u Beogradu izjavili su kako je realno da most preko reke Drine Ljubovija - Bratunac, koji povezuje teritorij dve zemlje, bude završen do septembra 2017. godine, kako je i planirano, javlja Anadolu Agency.

Dvije zemlje bi u međuvremenu trebale definisati i potpisati i bilateralni sporazum koji će omogućiti da se sledeće godine raspišu tenderi za izgradnju graničnih prelaza.



Prema rečima srbijanske ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, projekat izgradnje mosta Ljubovija - Bratunac je važan i za BiH i za Srbiju.



„Razgovarali smo danas o nekom dinamičkom planu kako ćemo sporazume koji moraju da se potpišu između dve države realizovati što pre kako bismo praktično imali granični prelaz sledeće godine završen“, rekla je Mihajlović.



Ona je dodala da su danas razgovarali o temama koje se tiču života građana i jedne i druge države, kao što su održavanje mostova, železnički saobraćaj, iskustva u ovim oblastima, o izgradnji koridora i svemu u čemu Srbija i BiH mogu u oblasti transporta da sarađuju.



„Iskreno se nadam da više nikada neće doći do nemanja komunikacije, koja jeste bila do našeg telefonskog razgovora, nakon naše posete mostu Ljubovija – Bratunac. Takođe, dogovorili smo se da sledeći obilazak mosta bude zajedno i sa ministrima iz Republike Srpske i da budno motrimo nad ovim projektom koji nam je vrlo značajan“, kazala je Mihajović.



Ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko je rekao da je sastanak sa Mihajlović bio najkonstruktivniji razgovor koji je imao u svom mandatu i da su se za 40 minuta dotakli velikog broja tema sa fokusom na most Ljubovija – Bratunac te da će on već u srijedu na sednici informisati Savet ministara BiH o zaključcima sa ovog sastanka.



„Moja malenkost i Ministarstvo ubuduće će uraditi sve da apsolutno ne kasnimo niti za jednim rokom, ne samo po pitanju ovog projekta već i svih ostalih projekata koje imamo sa Republikom Srbijom. Nakon ovog sastanka ja sam apsolutno uvjeren da mi u narednom periodu nećemo imati nijedne neriješene tačke ili problema koji nećemo riješiti za kratko vrijeme“, rekao je Jusko.



Na pitanje kako je došlo do problema koje su danas morali da reše, a koji se tiče mosta Ljubovija – Bratunac, Mihajlović je kazala: „Mi na ovom mostu radimo od prošle godine, praktično već dve godine u pripremi tehničke dokumentacije. Imali jesmo problem i to nije tajna, pričali smo danas o tome i rekla bih da je u prethodnom sazivu bilo nerazumevanja, pošto postoje određene obaveze BiH u potpisivanju sporazuma, da bismo uopšte mogli da pričamo i gradimo i da raspisujemo javne pozive za izgradnju graničnih prelaza. Drago mi je da smo ovaj posao sada rešili i da smo te nesporazume sada rešili.“



Kako je navela, rešavanje ovog problema u dinamičkom smislu znači da će sledeće godine usvajanjem budžeta u BiH biti izdvojen novac za sve ono što je potrebno za sprovođenje ovog sporazuma te da se sledeće godine može očekivati raspisivanje javnih poziva za izgradnju graničnih prelaza.



„Za Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je veoma bitno da ima, ne dobre nego odlične odnose sa svojim susjedima i upravo sastanak koji smo imali danas samo potvrđuje da ćemo i u budućnosti dobro sarađivati. Apsolutno nema razloga da mi neke stvari protokolarno ne možemo zaobići i telefonskim razgovorima riješiti veliki broj problema. Odgovorno tvrdim da ćete u budućnosti o našem radu moći da čujete samo za rješenja, a ne probleme“, rekao je Jusko koji je naglasio kako je u budžetu BiH već planirano šest miliona KM za izgradnju graničnih prelaza.



Biznis.ba / AA