Predrag Kovač

Bosna i Hercegovina konačno će 29. septembra početi s emitiranjem testnog digitalnog TV signala. Iako se s prelaskom s analognog na digitalni proces kasnilo, zbog čega je BiH mjesecima bila stavljena na stub srama, ovo pitanje konačno je na putu rješavanja. Predrag Kovač, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), u razgovoru za "Avaz" kazao je da su prednosti digitalizacije brojne, navodeći da je ona obaveza za sve zemlje Evrope.

Novi prijemnici



- Na samom početku predviđeno je da samo tri javna servisa BHT, FTV i RTRS emituju svoj program. U toku ovog testnog perioda emitovanja moguće je, ako se donesu i odgovarajuće odluke Vijeća ministara BiH, da se priključi i jedan broj komercijalnih TV stanica - pojasnio je Kovač.



Kazao je i da će tokom testnog emitiranja biti nastavljeno s analognim emitiranjem, navodeći da građani ne trebaju nabavljati nove prijemnike ili adaptere dok se kroz promotivnu kampanju ne budu upoznali kakve trebaju kupiti.



- Tri javna servisa započet će s digitalnim emitovanjem u tzv. DVB-T tehnologiji koja omogućava emitovanje osam TV kanala u standardnoj definiciji slike. U međuvremenu, u svijetu su u upotrebi novi standardi koji omogućavaju emitovanje i do 16 TV kanala. Agencija je učinila puno da se iniciraju aktivnosti na donošenju odgovarajućih odluka Vijeća ministara BiH o usvajanju novog, tzv. DVB-T2 standarda, čime bi se stvorio prostor da se do 70 posto TV stanica smjesti u digitalnu mrežu. Broj TV stanica koje bi mogle emitovati zavisi ponovo od odluke Vijeća ministara BiH - pojasnio je Kovač.



Ukazao je i da prelazak na digitalno emitiranje predstavlja složen proces te naveo da on nije aktivnost koju može realizirati jedna institucija, već da je to državni projekt.



- Samom činjenicom da je BiH jedina zemlja u Evropi u kojoj proces prelaska još nije počeo, građani su bili uskraćeni za sve pogodnosti koje digitalna platforma pruža. Postojat će i dodatni posebni sadržaji, ali je o tome u ovom momentu prerano govoriti - kazao je Kovač.



Susjedne zemlje



On je podsjetio da je analogno emitiranje zvanično ugašeno 17. juna 2015. godine, nakon čega su javni RTV servisi, kao i komercijalne TV stanice, izgubili mogućnost daljeg nesmetanog emitiranja.



- Ako se uzme u obzir činjenica da frekvencijski prostor dijelimo s desetak zemalja iz okruženja, jasno je da će biti i ubuduće zahtjeva za gašenjem određenih predajnika kao što ih je već bilo. Osim toga, digitalni signali za koje se nadamo da ćemo vrlo skoro pustiti u BiH, mogu predstavljati smetnju pojedinim predajnicima u BiH - pojasnio je Kovač.



Naglasio je da Agencija već godinama radi na rješavanju ovog, ali drugih problema nastalih zbog kašnjenja u procesu digitalizacije u BiH.



- Za sada smo uspjeli očuvati prisustvo TV signala svih stanica. Gašenje analognog signala ranije je započeto, na osnovu zahtjeva iz susjednih zemalja. Nadamo se da će ovakva situacija ostati do završetka druge faze nabavke digitalne opreme, kada ćemo početi s konačnim gašenjem predajnika na analognim frekvencijama - istakao je Kovač.



Uvođenje novih tehnologija



Kovač se dotakao i cijena tržišta mobilne telefonije, koje su znatno više nego u zemljama regiona. On je kazao da će Agencija nastaviti da provodi aktivnosti koje će imati za cilj daljnje snižavanje cijena telefonije u BiH.



- Jedan set mjera stupio je na snagu 1. juna, a drugi 1. jula ove godine. Trenutno pratimo njihovu primjenu. Telekom operatori primijenili su propisane mjere, mada imamo i žalbe korisnika koji tvrde suprotno, što svakako svakodnevno provjeravamo.



Nadamo se da će Vijeće ministara BiH ubrzo donijeti novi strateški dokument Politika sektora telekomunikacija za naredni period, kojim bi se omogućili daljnji strateški razvoj i unapređivanje sektora telekomunikacija, razvoj mreže sljedeće generacije (NGN), uvođenje 4G mreže, ulazak novih investicija, povećanje stepena konkurentnosti te u konačnici niže cijene i širu ponudu usluga za krajnje korisnike. Bez toga nećemo vidjeti znatniji napredak u razvoju sektora telekomunikacija - istakao je Kovač.



Biznis.ba / Avaz