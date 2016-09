Foto: Biznis.ba

U BiH se prognozira nastavak rasta otvarajući put povećanju zaposlenosti i smanjenju siromaštva - procjena je Svjetske banke iz redovnog ekonomskog izvještaja za jugoistočnu Evropu (SEERER).

-Za 2016. se projektuje rast od 2,8 procenata, što je nešto niže od tri procenta u 2015., uz prognoze da do 2018. dostigne 3,7 procenata, ukoliko se strukturalne reforme budu provodile po planu - izjavila je danas ekonomistkinja Svjetske banke u BiH Sandra Hlivnjak na prezentaciji tog izvještaja u Sarajevu.



Očekuje se da ekonomski rast na regionalnom nivou dostigne 2,7 procenata u 2016. što je povećanje u odnosu na 2,2 procenta u 2015. Nastavak ubrzanja rasta očekuje se o tokom 2017. i 2018. godine.



Govoreći o glavnim porukama izvještaja, Hlivnjak je izdvojila da sve ekonomije zapadnog Balkana nastavljaju rasti u 2016. pokazujući povećanje zaposlenosti i smanjenje siromaštva.



-Također primjećujemo da zemlje zapadnog Balkana nastavljaju da troše više nego što je to bio slučaj u 2015., a razlozi za to su, u nekim zemljama povećanje plaća u javnom sektoru, a u nekima povećanje transfera. U nekim zemljama je došlo do smanjenja fiskalnog deficita, a u nekima do stabilizacije nivoa duga - kazala je Hlivnjak.



Ubrzani rast pomaže povećanju zaposlenosti u Bosni i Hercegovini i utiče na smanjenje siromaštva u regiji. Izvještaj pokazuje da je nezaposlenost u Bosni i Hercegovini smanjena za 2,3 procenta, ali se još kreće oko 25 procenata. Nedavne reforme tržišta rada, kako je dodala Hlivnjak, počele su sa rješavanjem dugotrajnih rigidnosti, ali tek treba uložiti značajne napore na podršci otvaranju radnih mjesta i smanjenju dugoročne nezaposlenosti.



Otkloniti destimulacije i barijere za zapošljavanje da bi se omogućio brži rast, otvaranje radnih mjesta i smanjenje siromaštva, stvaranje poslovnog ambijenta za privlačenje investicija, širenje i povećanje produktivnosti, zatim produbiti globalne integracije (olakšati trgovinu i povezanost) i nastaviti sa napretkom na implementaciji strukturalnih reformi – neke su od glavnih poruka koje je izdvojila Hlivnjak iz ovog jesenjeg izdanja izvještaja.



Svjetska banka je putem videolinka predstavila deseti u nizu izvještaja o nedavnim ekonomskim kretanjima u zemljama jugoistočne Evrope (SEE6 – Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, BJR Makedonija i Srbija).



-Snažniji rast počinje da ima pozitivan uticaj na siromaštvo i nezaposlenost u regiji - navela je Ellen Goldstein, regionalna direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Evropu. Iako je, po njenim riječima, stopa nezaposlenosti ostala visoka, na oko 25 procenta u prosjeku, ove su godine stope nezaposlenosti smanjene u pet, od ukupno šest zemalja jugoistočne Evrope.



U izvještaju se navodi da globalne ekonomske okolnosti ne idu u prilog ekspanziji, ali za male ekonomije, poput ovih u jugoistočnoj Evropi, interne reforme mogu stimulirati snažniji izvozno orijentirani rast, čak i u prilikama globalnog usporavanja.



Vodeći ekonomist Svjetske banke i jedan od autora ovog izvještaja Katia Vostroknutova kazala je da u zemljama sa snažnim reformskim programom dolazi do povećanja investicija, koje su u prvoj polovini 2016. postale solidan pokretač rasta.Dodala je da su privatne investicije snažno doprinijele rastu u Srbiji i Albaniji, a fiskalni deficiti i javni dug su smanjeni kao odgovor na reforme u ovim zemljama.



Prosječni fiskalni deficit u regiji je smanjen sa 3,6 procenata u 2015. na 3,3, procenta u 2016. Ovim prosjekom su zamaskirane značajne varijacije između zamalja, gdje javni dug raste u onim zemljama u kojima su fiskalni računi bili prenapregnuti zbog velike javne potrošnje.



Biznis.ba / FENA